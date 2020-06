Koronawirus Wałbrzych. Nie żyje 72-latek z Wałbrzycha. Zamknięty kolejny oddział w szpitalu [AKTUALIZACJA]

W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim koronawirusa potwierdzono u 84 osób.

AKTUALIZACJA 6-7 CZERWCA GODZ. 20.30

Wśród nowych chorych Dolnoślązaków są mieszkańcy naszego regionu - Wałbrzycha oraz powiatów wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego i świdnickiego. Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował o kłopotach wałbrzyskiego szpitala. Zamknięto oddział ortopedii, bo testy wykazały koronawirusa u jednego z pracowników. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywa 39 pacjentów, 38 osób z pozytywnym wynikiem testów na koronawirusa. W ograniczonym zakresie działa neurochirurgia, którą kilka tygodni temu także sparaliżował koronawirus. W Wałbrzychu na dzień 6 czerwca mieliśmy 59 potwierdzonych przypadków koronawirusa, 25 w powiecie wałbrzyskim.

AKTUALIZACJA 5 CZERWCA GODZ. 20.30

Dziś na Dolnym Śląsku przybyło 20 nowych zakażeń, wśród nich mieszkańcy powiatów sąsiadujących z wałbrzyskim. Nowi chorzy to m.in. mieszkańcy powiatu kłodzkiego i świdnickiego. Wśród pięciu zakażonych koronawirusem Dolnoślązaków, o których śmierci poinformowało ministerstwo, jest 72-latek z Wałbrzycha.

AKTUALIZACJA 4 CZERWCA GODZ. 20.30

O kolejnym zakażeniu w Wałbrzychu poinformowało Biuro Wojewody Dolnośląskiego.

W wałbrzyskim szpitalu przebywa 39 osób ze stwierdzonym kornawirusem, dwie osoby czekają na wynik. AKTUALIZACJA 3 CZERWCA GODZ. 20.30

W Wałbrzychu nie ma nowych zachorowań na koronawirusa. AKTUALIZACJA 2 CZERWCA GODZ. 20.30

38 na oddziale zakaźnym w wałbrzyskim szpitalu, 36 z potwierdzonym koronawirusem, 4 osoby w izolatorium. Nie ma osób oczekujących na wyniki.

AKTUALIZACJA 1 CZERWCA GODZ. 20.00

41 osób w szpitalu, 37 czeka na wynik na oddziale zakaźnym. 4 osoby przebywają w izolatorium w uzdrowisku. AKTUALIZACJA 30-31 MAJA GODZ. 21.00

Bez nowych zachorowań w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. AKTUALIZACJA 29 MAJA GODZ. 20.00

Wałbrzyski oddział neurochirurgii znowu przyjmuje pacjentów. Oddział był zamknięty od 19 kwietnia, kiedy to okazało się, że koronawirusa mają zarówno pracownicy szpitala, w tym personel medyczny, jak i pacjenci. Oddział zmuszony był wstrzymać przyjęcia.

Dziś na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa 38 osób, 34 z nich cierpi na Covid-19, trzy przebywają w izolatorium w Szczawnie-Zdroju. 11 osób czeka na wyniki. Przez zagrożenie koronawirusem w poniedziałek 1 czerwca nie zostaną otwarte szkoły podstawowe w Wałbrzychu. Po testach przesiewowych nauczycieli okazało się, że kilkudziesięciu z nich może mieć koronawirusa. Więcej w materiale poniżej:

AKTUALIZACJA 28 MAJA GODZ. 18.00

Dziś Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o kolejnym zakażeniu w Wałbrzychu. Liczba zakażeń w naszym mieście i okolicy jednak spada. - Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień od dawna, kiedy nie wieźliśmy żadnego pacjenta zakażonego koronawirusem do szpitali zakaźnych w regionie, a trzeba zaznaczyć że obsługujemy całe byłe województwo wałbrzyskie. Przedwczoraj było tylko trzech takich pacjentów - zaznacza Ryszard Kułak dyr. wałbrzyskiej stacji Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

W wałbrzyskim szpitalu przebywa obecnie 38 osób na oddziale zakaźnym, 34 zaraziły się koronawirusem, trzy czekają na wynik. Trzy przebywają w izolatorium. AKTUALIZACJA 27 MAJA GODZ. 17.00

Wczoraj po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym śmiertelnym przypadku w Wałbrzychu. Zmarł 88-letni pacjent naszego szpitala. Dziś na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa 41 osób. Covid 19 potwierdzono u 34 z nich. 10 osób czeka na wyniki, trzy osoby przebywają w izolatorium.

AKTUALIZACJA 25/26 MAJA GODZ. 18.30 Dziś w wałbrzyskim szpitalu sytuacja wygląda tak jak wczoraj. 43 pacjentów przebywa na oddziale zakaźnym szpitala przy ul. Batorego. 29 z nich ma potwierdzonego koronawirusa. Dwie osoby czekają na wyniki swoich testów. Trzy osoby zamieszkały w izolatorium w Szczawnie - Zdroju. Koronawirusa potwierdzono u pracownicy administracji szpitala na Piaskowej Górze, dlatego ośmioro pracowników trafiło na kwarantannę.

Nadal zamknięta jest neurochirurgia po tym, jak wśród załogi wykryto koronawirusa. W mieście i powiecie 78 osób jest zakażonych koronawirusem . Wyzdrowiało 28 osób. AKTUALIZACJA 24 MAJA GODZ. 14.30

8 nowych chorych na Dolnym Śląsku. To osoby są z Wrocławia i Wałbrzycha oraz powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego i oleśnickiego. AKTUALIZACJA 23 MAJA GODZ. 14.30

Koronawirusa ma aż 30 osób z oddziału wewnętrznego szpitala w Kłodzku. Wyniki testów dotarły do placówki w piątek. 20 zakażonych koronawirusem osób to pacjenci szpitala, a 10 - załoga placówki. Wszyscy trafili już do trzech szpitali – we Wrocławiu, Bolesławcu i Wałbrzychu. Dziś Biuro Wojewody Dolnośląskiego nie potwierdziło nowych zakażeń w mieście i powiecie. W wałbrzychu wyzdrowiały 23 osoby, a w powiecie 5. Aktualna mapa koronawirusa tutaj

AKTUALIZACJA 22 MAJA GODZ. 17.30

77 osób zakażonych koronawirusem w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 34 pacjentów, w tym 30 z pozytywnym wynikiem testów na koronawirusa. Pięciu przebywa w izolatorium w Szczawnie-Zdroju, a 6 czeka na wyniki. Wałbrzyska policja ma do sprawdzenia 143 adresy, gdzie przebywają mieszkańcy na kwarantannie.

AKTUALIZACJA 21 MAJA GODZ. 15.30

Dziś Wojewoda Dolnośląski poinformował o kolejnym wałbrzyszaninie, u którego testy na koronawirusa dały wynik pozytywny. To pierwsze od 17 maja zakażenie koronawirusem w naszym mieście. W Wałbrzychu jest 56 zarażonych osób, a w powiecie 21.

Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywają 34 osoby, 30 z nich choruje na Covid 19. Cztery przebywają w izolatorium w Szczawnie-Zdroju. 17 osób czeka na wyniki testów na koronawirusa.

AKTUALIZACJA 20 MAJA GODZ. 16.20

34 osoby są hospitalizowane w Wałbrzychu na oddziale zakaźnym, 31 z nich ma potwierdzoną chorobę Covid 19, wywołaną przez koronawirusa. Czterech zarażonych z dobrym samopoczuciem przebywa w izolatorium w Szczawnie Zdroju. 13 osób czeka na wyniki testów.

Jak dotąd zakażenie koronawirusem potwierdzono u 55 wałbrzyszan oraz 21 mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

AKTUALIZACJA 19 MAJA GODZ. 15.50

Uspokaja się sytuacja w Wałbrzychu i powiecie. Ostatnie przypadki koronawirusa potwierdzono w powiecie wałbrzyskim 16 maja. Od 17 maja nie było pozytywnych wyników testów. Do pracy wróciła też cała załoga pogotowia.

Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 35 osób, w tym 31 z pozytywnymi wynikami testów na koronawirusa, 10 osób czeka na wyniki badania. W izolatorium w Szczawnie-Zdroju przebywają cztery osoby. Dobre wiadomości z Pogotowia w Wałbrzychu. Załoga jest w komplecie. Cztery osoby, które były izolowane, ratowniczka i troje ratowników są zdrowi. - Dwa kolejne testy na koronawirusa dały wynik negatywny, co oznacza że mogą wrócić do pracy. Już wcześniej pracę podjął także lekarz - przyznaje Ryszard Kułak, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. I dodaje, że pracownicy przechodzili zakażenie bezobjawowo. Nie mieli żadnych charakterystycznych dolegliwości, jak zaburzenia węchu, smaku, ból gardła, gorączka, kaszel czy duszności. Nawet nie podejrzewali, że mogli być zakażeni koronawirusem.

AKTUALIZACJA 18 MAJA GODZ. 12.30

Obecnie na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywają 34 osoby. Koronawirusa potwierdzono u 22 z nich, jedna osoba czeka na wynik testu. W izolatorium w Szczawnie-Zdroju przebywają trzy osoby.

AKTUALIZACJA 17 MAJA GODZ. 11.00

W sobotnim, popołudniowym raporcie wojewoda nie wykazał chorych osób z Wałbrzycha czy powiatu, o nowych zarażeniach nie informowano także w niedzielny poranek. Na kwarantannie w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim przebywa 300 osób.

W wykazach policji na kwarantannie w Wałbrzychu i powiecie przebywa obecnie 300 osób pod 200 adresami. Funkcjonariusze wszczęli 32 postępowania w sprawie naruszenia jej zasad. - W pięciu przypadkach wszystko było w porządku, ale w trzech skierowano sprawy do sądu, bo osób poddanych kwarantannie nie było w domu - zaznacza Agnieszka Głowacka -Kijek i dodaje, że policja prowadzi również 18 postępowań dotyczących nie zastosowania się do obostrzeń nałożonych przez rząd. Chodzi głównie i o grupowanie się i spożywania alkoholu. Trzy sprawy skierowano do sądu. AKTUALIZACJA 16 MAJA GODZ. 12.30

W piątek wieczorem Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o kolejnych zakażeniach w powiecie wałbrzyskim. Tymczasem starosta wałbrzyski pisze na swoim profilu o "czarnej serii" i trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w powiecie wałbrzyskim. - Pozytywny wynik u mężczyzny (60 lat), kobieta (55 lat) i kobieta (19 lat) z gminy Mieroszów. Zachowajcie spokój i pamiętajcie o zasadach higieny i środkach ochronnych - zaznacza Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego.

Dziś Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o kolejnych zakażeniach w powiecie świdnickim. Jest tam zła sytuacja, o pomoc apeluje nawet nowy świdnicki biskup. Czytaj też

AKTUALIZACJA 15 MAJA GODZ. 12.30

Smutną wiadomość podało wczoraj po południu Ministerstwo Zdrowia. Wśród trzech Dolnoślązaków, którzy nie przeżyli zakażenia koronawirusem, jest 68 -letni wałbrzyszan. Dziś śmierć mężczyzny potwierdza szpital. - Pacjent cierpiał na choroby współistniejące - mówi Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu. Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 30 osób. 17 z nich ma potwierdzone zakażenie koronawirusem. Pięć osób jest w izolatorium w Szczawnie - Zdroju, a jedna osoba czeka jeszcze na wyniki testów.

AKTUALIZACJA 14 MAJA GODZ. 13.30

W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim koronawirusa potwierdzono u ponad 70 osób. 13 osób wyzdrowiało. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywa 29 osób w oddziale, 22 z nich chorują na Covid 19. Pięć osób z dodatnimi testami na koronawirusa przebywa w izolatorium w Szczawnie - Zdroju. Cztery osoby czekają na wynik testów.

Aktualna mapa zakażeń w regionie

AKTUALIZACJA 13 MAJA GODZ. 17.40

Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o kolejnym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Wałbrzychu. AKTUALIZACJA 13 MAJA GODZ. 11.20

Na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywa 29 osób, 17 z nich jest zarażonych koronawirusem. Dwie osoby czekają na wyniki. W izolatorium w Szczawnie-Zdroju izolowanych jest 6 osób. Nadal zamknięty jest oddział neurochirurgii. Szpital nie potrafi określić, kiedy zostaną wznowione przyjęcia. Placówka pilnie poszukuje za to dezynfekatora, czyli osoby która będzie przygotowywała roztwór do dezynfekcji oraz wykonywała prace na terenie całego szpitala w systemie zmianowym. Poszukiwani są również lekarze po stażu, specjalizujący się w chirurgii ogólnej oraz lekarze specjaliści. Szpital kusi wysokimi zarobkami i mieszkaniem w pobliżu lecznicy. AKTUALIZACJA 12 MAJA GODZ. 15.40

W wałbrzyskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywają obecnie 32 osoby. 12 osób z potwierdzonym koronawirusem, a 4 czekają na wyniki. W izolatorium w Szczawnie - Zdroju jest 8 osób. Lekarze i personel oddziału zakaźnego jest zdrowy - wykazały testy, które przeprowadzono po tym, jak koronawirusem zaraziła się pielęgniarka i dwie salowe. Oddział funkcjonuje bez zmian.

Liczba chorych w powiecie świdnickim wzrosła do 100. Nowe przypadki to m.in. rozwój ogniska związanego z Domem Seniora Marconi w Świdnicy oraz "Stacji Dializ” w Świdnicy.

Koronawirusa stwierdzono u czwórki policjantów z I KP, którzy czekali na powtórne wyniki testów. O szczegółach czytaj niżej.

Czytaj także Czterech kolejnych policjantów z Wałbrzycha ma koronawirusa

AKTUALIZACJA 11 MAJA GODZ. 10.00

16 nowych przypadków zachorowań w regionie, nowo zdiagnozowane osoby pochodzą m.in. z powiatu wałbrzyskiego. Jak informuje starosta Krzysztof Kwiatkowski, koronawirusem zaraziła się 87-letnia kobieta z Mieroszowa. Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywają obecnie 34 osoby. U 25 z nich potwierdzono chorobę Covid-19. Dwie osoby czekają na wynik testu na koronawirusa. W izolatorium w Szczawnie Zdroju przebywa obecnie siedem osób. Do 95 wzrosła liczba przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w powiecie świdnickim. W niedzielę odnotowano tam aż 29 nowych zachorowań! Jak poinformowała rzeczniczka sanepidu we Wrocławiu, nowe zachorowania to rozwój ogniska związanego z Domem Seniora Marconi w Świdnicy. Chorują pensjonariusze, personel i ich rodziny.

AKTUALIZACJA 10 MAJA GODZ. 20.00

23 nowe przypadki zachorowań na Dolnym Śląsku. Nowe osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa pochodzą m.in z Wałbrzycha i powiatu świdnickiego. AKTUALIZACJA 9 MAJA GODZ. 12.40

Mamy 19 nowych zachorowań w regionie. Nowe przypadki koronawirusa potwierdzono we Wrocławiu, Wałbrzychu oraz powiatach wrocławskim, wołowskim, polkowickim, świdnickim i ząbkowickim. Starosta wałbrzyski informuje ponadto, że zakażenia koronawirusem potwierdzono u mężczyzny (28 lat) z gminy Szczawno Zdrój i kobiety (18 lat) z gminy Głuszyca. AKTUALIZACJA 8 MAJA GODZ. 19.00

Nie ma informacji o nowych chorych w Wałbrzychu i powiecie. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywa 36 osób. Wśród nich 23 zakażonych. Sześć kolejnych w izolatorium w uzdrowisku. Na wyniki oczekuje 5 pacjentów szpitala. Stan wszystkich chorych jest stabilny.

AKTUALIZACJA 7 MAJA GODZ. 10.30

63 osoby zmagają się w Wałbrzychu i okolicy z koronawirusem. Tyle potwierdzono testami laboratoryjnymi. Przybyło pacjentów Izolatorium w Szczawnie-Zdroju. Jest tam obecnie 8 osób. Na oddziale internistyczno - zakaźnym przebywa obecnie 37 osób, w tym 30 ze stwierdzoną chorobą Covid-19, wywołaną przez koronawirusa. 11 osób czeka na testy.

Ale jest też dobra wiadomość, jak informuje szpital w Wałbrzychu, od początku przyjęć pacjentów z koronawirusem wyzdrowiało 8 osób. To pacjenci, u których kolejne testy nie wykazywały zakażenia. Na powtórne wyniki testów czeka też 4 policjantów z Wałbrzycha. Przypomnijmy, że w wałbrzyskim garnizonie zaraziło się 9 funkcjonariuszy.

AKTUALIZACJA 6 MAJA GODZ. 9.50

Trzy panie z personelu medycznego wałbrzyskiego szpitala, które opiekowały się osobami zakażonymi koronawirusem, same trafiły na oddział jako pacjentki. Nie wiadomo, czy zaraziły się w szpitalu. Podczas pracy z chorymi na Covid-19, pracownicy są w pełnym rynsztunku ochronnym, mają kombinezony, gogle, przyłbice, rękawiczki, maski. A po każdym wyjściu, przed ściągnięciem ubrań ochronnych, są one dezynfekowane w specjalnych śluzach. Na oddziale internistyczno-infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 31 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest pielęgniarka i dwie salowe, które opiekowały się na tym oddziale pacjentami. Jak mówi nam Sylwia Grzondziel ze szpitala, to panie w średnim wieku, czują się dobrze, pozostaną na obserwacji w szpitalu.

- Panie na pewno nie zaraziły żadnego z pacjentów, bo pracowały w części wydzielonej dla pacjentów z koronawirusem. Dla bezpieczeństwa cały personel zostanie przebadany. Sprawdzimy, czy nie zaraził się nikt inny z pracowników - tłumaczy rzeczniczka szpitala. I dodaje, że w szpitalu rotacyjnie przeprowadzane są testy wśród wszystkich pracowników. -Wychwyciliśmy pojedyncze przypadki zakażenia wśród personelu. W żaden sposób nie zagraża to funkcjonowaniu pozostałych oddziałów, normalnie funkcjonuje też oddział zakaźny. W izolatorium w Szczawnie-Zdroju nadal przebywają 4 osoby, w szpitalu 4 czekają na koleje testy. Tak wyglądają śluzy do dezynfekcji na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala

AKTUALIZACJA 5 MAJA GODZ. 17.50

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci pięciu kolejnych osób z Dolnego Śląska. To 69-letnia kobieta, 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna z Wrocławia (o ich śmierci pisaliśmy wcześniej), 87-letnia kobieta z Wałbrzycha oraz 53-letnia mieszkanka województwa śląskiego leczona we Wrocławiu.

Na Dolnym Śląsku jest 35 nowych chorych, w ciągu doby ich liczba wzrosła więc już o 46. Nie powiadomiono o nowych zakażeniach w Wałbrzychu. AKTUALIZACJA 5 MAJA GODZ. 11.50

W wałbrzyskim oddziale internistyczno - infekcyjnym przebywa obecnie 34 pacjentów. 26 ma potwierdzone testy na koronawirusa, cztery osoby czekają na wyniki. Cztery osoby, które zaraziły się koronawirusem, trafiły natomiast do izolatorium w Szczawnie - Zdroju. Są pod opieką pielęgniarek z wałbrzyskiego szpitala. Stan pacjentów jest na tyle dobry, że nie muszą być hospitalizowani. Smutne wieści dotarły do nas z powiatu świdnickiego, gdzie duże ognisko koronawirusa wykryto w Domu Seniora Marconi. Jedna z podopiecznych domu zmarła w szpitalu w Bolesławcu. To 83-letnia świdniczanka, która zaraziła się koronawirusem. To druga ofiara w powiecie świdnickim. Potwierdzono, że 9 kolejnych osób ma tam koronawirusa, to rodziny pracowników Domu Seniora, gdzie w ubiegłym tygodniu zakażenie stwierdzono u 16 pensjonariuszy i 8 pracowników. Z naszych ustaleń wynika, że nowi chorzy pochodzą ze Świdnicy (6 osób) i Świebodzic (3 osoby). W sumie na Covid-19 cierpi tam już 56 osób.

AKTUALIZACJA 4 MAJA GODZ 12.10

Na oddziale wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 32 pacjentów ze stwierdzoną chorobą Covid -19, wywołaną przez koronawirusa. To nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale także innych miast w regionie.

W Wałbrzychu koronawirusem zaraziło się 40 osób, w powiecie wałbrzyskim 10. To 54-latek, 49-latek i 26-latka z Głuszycy, Jabłowa, Starych Bogaczowic (pozytywny wynik chłopczyka, 56-letniego mężczyzny i 57-letniej kobiety). Zachorowały też 43-latka z Walimia, 56-letnia mieszkanka Boguszowa-Gorc oraz 51-letnia kobieta z Jedliny-Zdroju. Testy potwierdziły zakażenie u trzech kolejnych policjantów z Wałbrzycha. Na szczęście 45 wyników było negatywnych, cztery są do poprawki.

Więcej o sprawie w materiale poniżej

AKTUALIZACJA 2 MAJA GODZ 13.10

Wojewoda dolnośląski informuje o 40 kolejnych przypadkach zakażenia w regionie. Także w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Na Dolnym Śląsku jest 1620 zdiagnozowanych osób z pozytywnym wynikiem testów na koronawirusa.

AKTUALIZACJA 1-2 MAJA GODZ 11.30

Pierwszy dzień maja nie przyniósł wiadomości o potwierdzonych, nowych przypadkach koronawirusa w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. W mieście zakażenia potwierdzono u 32 osób oraz u 9 w powiecie.

Po długim weekendzie, możliwe że w poniedziałek, będą wyniki testów 51 policjantów z Wałbrzycha, nie tylko z I komisariatu, ale także z pozostałych jednostek. - To funkcjonariusze, którzy mieli kontakt z policjantami, u których wykryto koronawirusa - mówi Agnieszka Kijek - Głowacka z KMP w Wałbrzychu. Od 3 marca do piątku, pogotowie w Wałbrzychu przewiozło 177 osób do szpitali zakaźnych na Dolnym Śląsku. Wymazy do badania pobrało 372 osobom. Najwięcej, bo aż 86 pobrano w domu seniora w Świdnicy, gdzie pojawiło się duże ognisko koronawirusa, jedno z największych na Dolnym Śląsku. Niżej aktualna mapa zakażeń w regionie (stan na 1 maja)

AKTUALIZACJA 30 KWIETNIA GODZ 10.30

Koronawirusa wykryto u pracowników pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, u kolejnych pracowników szpitala i następnego policjanta. We wszystkich instytucjach uspokajają, że nie ma zagrożenia w działalności, a kontakty tych osób zostały prześledzone.

W wałbrzyskim pogotowiu koronawirusa potwierdzono u 6 pracowników. To pięciu ratowników i jeden lekarz. Wszyscy czują się dobrze i leczą się w domach. - Sprawdziliśmy dokładnie wszystkie kontakty tych osób i przekazaliśmy informację sanepidowi. Pobrano też próbki do badań osobom, które mogły się zarazić. Na szczęście nie wszyscy się zarazili, żona jednego z ratowników, który ma koronawirusa, ma na przykład ujemne testy - mówi nam dyrektor wałbrzyskiej stacji pogotowia, Ryszard Kułak. Podkreśla, że w pogotowiu regularnie przeprowadzane są testy przesiewowe tak, by wychwycić potencjalne zagrożenie. Nasi ratownicy, u których wykryto koronawirusa, właściwie są bezobjawowi.

- Należy podkreślić, że wszelkie procedury bezpieczeństwa są zachowane. Nasi ratownicy, którzy jeżdżą po wymazy, są zabezpieczeni kombinezonami, fartuchami, goglami, rękawicami. Tak, by chronić siebie i osoby, do których wchodzą. Po każdej takiej wizycie odkażają gogle, kombinezony i przebierają się przed wizytą u następnej osoby -tłumaczy Ryszard Kułak.

Koronawirusa zdiagnozowano również u kilku kolejnych pracowników szpitala w Wałbrzychu. Zrażonych jest ponad 20 pracowników. Jak zaznaczają w szpitalu, zawieszona jest praca oddziału neurochirurgii, ale praca pozostałych oddziałów nie jest zagrożona. - U nas również codziennie testowani są pracownicy. W ostatnim czasie doszło dosłownie kilka przypadków zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego, ale w żaden sposób nie zaburza to pracy - mówi Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu. Wszyscy czują się dobrze. Jak dodaje, na oddziale internistyczno-infekcyjnym hospitalizowanych jest obecnie 35 osób, 21 choruje na Covid-19, a 10 kolejnych czeka na wyniki testów. Dwie opuściły od wczoraj wałbrzyską placówkę. Kolejny przypadek koronawirusa potwierdzono również w I Komisariacie Policji. Tam choruje 6 policjantów, dwóch było hospitalizowanych ze względu na duszący kaszel i wysoką gorączkę, ale ich samopoczucie jest już lepsze. Na kwarantannie przebywa 12 funkcjonariuszy, 17 objęto nadzorem epidemiologicznym.

51 kolejnych policjantom pobrano próbki do badania. Wyniki będą po długim, majowym weekendzie. AKTUALIZACJA 29 KWIETNIA GODZ 11.20

Aż 23 pacjentów przebywa już na oddziale internistyczno-infekcyjnym szpitala w Wałbrzychu. Hospitalizowani są przy ulicy Batorego. Na wyniki czeka 12 osób. Dziś także Wojewoda Dolnośląski poinformował o nowych przypadkach koronawirusa w Wałbrzychu i nowych przypadkach w powiecie wałbrzyskim. Nowi chorzy są również w powiatach sąsiadujących z wałbrzyskim.

Wczoraj w Wałbrzychu mieliśmy 31 potwierdzonych zachorowań w mieście i 8 w powiecie. AKTUALIZACJA 28 KWIETNIA GODZ 10.40

Kolejne przypadki koronawirusa w Wałbrzychu. W mieście jest już ponad 30 chorych osób, w powiecie wałbrzyskim osiem kolejnych. To oczywiście oficjalne dane wynikające ze statystyk Wojewody Dolnośląskiego. Wzrosła też liczba hospitalizowanych na oddziale infekcyjnym. - W wałbrzyskim oddziale znajduje się obecnie 15 pacjentów z potwierdzonym Covid-19. A 13 pacjentów oczekuje na wyniki - informuje Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu.

1436 to wg danych wojewódzkich liczba chorych na Dolnym Śląsku, 40 osób nie żyje. Mapa zachorowań na Dolnym Śląsku z godzin popołudniowych 27 kwietnia

AKTUALIZACJA 27 KWIETNIA GODZ 11.00

Szpital codziennie testuje 200-300 osób z personelu medycznego po tym, jak pozytywne testy na koronawirusa miało 17 pracowników i trzeba było zamknąć oddział neurochirurgii. - Są nowe, pojedyncze przypadki koronawirusa wśród osób z personelu medycznego, ale nie zaburza to funkcjonowania szpitala. Nadal jednak zamknięty jest oddział neurochirurgii - potwierdza Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu i dodaje, że obecnie na oddziale internistyczno infekcyjnym przy ulicy Batorego przebywa 12 osób chorych na Covid - 19, a 11 kolejnych czeka na wyniki testów. W Wałbrzychu, wg. wczorajszych danych Wojewody Dolnośląskiego było 26 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziś potwierdzono kolejne. W powiecie wałbrzyskim jest 8 przypadków. Zarazili się m.in. mieszkańcy Głuszycy, Jabłowa, Starych Bogaczowic.

Wszystkim życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.



Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano także u pięciu policjantów. 12 kolejnych czeka na wyniki swoich testów.

Więcej o sprawie piszemy tutaj:

AKTUALIZACJA 26 KWIETNIA GODZ 11.00

W niedzielę Wojewoda Dolnośląski poinformowało kolejnych zakażeniach koronawirusem. Wśród nowo zdiagnozowanych osób są mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Na Dolnym Śląsku od początku epidemii zmarło 38 osób, w tym dwie w wałbrzyskim szpitalu: 70-letnia jeleniogórzanka z poważnymi chorobami współistniejącymi i 57-letni mężczyzna ze Szczawna-Zdroju. W niedzielę zdiagnozowano w regionie 63 nowe przypadki koronawirusa. W Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim są już 34 zakażone osoby - 26 w Wałbrzychu i 8 w powiecie wałbrzyskim. MAPA ZAKAŻEŃ STAN NA 26 KWIETNIA GODZ. 17.40

AKTUALIZACJA 25 KWIETNIA GODZ 11.00

Na Dolnym Śląsku są 34 osoby zakażone koronawirusem. Nie ma wśród nich mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Kłopoty ma szpital w Świdnicy, gdzie wczoraj zakażenie koronawirusem potwierdzono u starszego pana, który był leczony na oddziale ortopedii. Szpital wstrzymał przyjęcia na oddział, a 4 osoby z personelu medycznego zostały odsunięte od pracy i czekają na wyniki testów. W powiecie świdnickim jest 15 osób zakażonych koronawirusem (jedna nie żyje). W Wałbrzychu nadal zamknięta jest neurochirurgia.

AKTUALIZACJA 24 KWIETNIA GODZ 10.40

Wojewoda Dolnośląski informuje o kolejnym zakażeniu w Wałbrzychu. W wałbrzyskim szpitalu liczba chorych nie zmieniła się, nadal przebywa tam 12 osób. Na oddziale infekcyjnym przebywa obecnie 30 osób. 12 osób ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. 18 czeka na wyniki testów. Wojewoda Dolnośląski poinformował dziś o 9 kolejnych zakażeniach w regionie. Koronawirusem zarazili się mieszkańcy Wałbrzycha, Wrocławia i Jeleniej Góry oraz powiatu bolesławieckiego. 1221 - to wg danych wojewody, liczba chorych na Dolnym Śląsku, 34 osoby zmarły

AKTUALIZACJA 23 KWIETNIA GODZ 21.00

30 zakażonych osób walczy z koronawirusem w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Szpital codziennie testuje kilkaset osób z personelu. - Sytuacja przypomina tam front - zaznacza prezydent Roman Szełemej.

200 - 300 osób personelu medycznego wałbrzyskiego szpitala jest testowanych codziennie - mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Prezydent podkreślał, że znikoma jest pomoc rządu w walce z koronawirusem. Miasto, podobnie jak wiele innych samorządów musi radzić sobie samo. - Dostaliśmy dla Domu Pomocy Społecznej jeden kanister płynu do dezynfekcji i kilkadziesiąt rękawic - podkreślał Roman Szełemej. Zaznaczał, że sam oddział ratunkowy szpitala zużywa dziennie około jednego tysiąca jednostek ochrony (maseczki, fartuchy, przyłbice, kombinezony, rękawiczki itd., red.). Problem jest ze znalezieniem dostawcy. Zdaniem prezydenta, praca na oddziale ratunkowym przypomina sytuację frontową, wszystkie zabiegi planowe są wstrzymane! - Szpital nie licząc oddziału zakaźnego pracuje na 1/3 swoich możliwości - mówił Roman Szełemej. Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala przebywa 12 osób zakażonych koronawirusem. Osiem z nich to mieszkańcy Wałbrzycha, dwie osoby to mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, a dwie kolejne są spoza naszego terenu. Z koronawirusem w domu w Wałbrzychu i powiecie walczy już 20 osób.

Na kwarantannie przebywa 481 osób w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 45 osób. Więcej o sytuacji na Dolnym Śląsku przeczytacie tutaj:

AKTUALIZACJA 22 KWIETNIA GODZ 21.00

Kolejne zakażenia koronawirusem w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Wśród 27 zakażonych osób są wałbrzyszanie i mieszkańcy powiatu, m.in. Jabłowa, Głuszycy i Starych Bogaczowic. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci trójki kolejnych Dolnoślązaków - to 79-letnia kobieta z Wrocławia, 70-letnia kobieta z Wałbrzycha (o ich śmierci informowaliśmy już wczoraj i dziś w ciągu dnia) oraz 68-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu.

AKTUALIZACJA 22 KWIETNIA GODZ 15.40

Kolejne zakażenia koronawirusem w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. 19 osób czuje się na tyle dobrze, że nie muszą być hospitalizowane. Leczą się w domach. 8 osób z koronawirusem przebywa w wałbrzyskim szpitalu, to sześciu wałbrzyszan i dwóch mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.

Kwarantanną nałożoną przez sanepid objęto 178 wałbrzyszan, a nadzorem epidemiologicznym 40. Ministerstwo Zdrowia nadal nie poinformowało o śmierci jeleniogórzanki w wałbrzyskim szpitalu oraz o śmierci pacjenta w szpitalu na Koszarowej we Wrocławiu. Więcej o sprawie w materiale poniżej.

AKTUALIZACJA 21 KWIETNIA, GODZ. 11.45 Nie żyje 70-letnia z koronawirusem, która była hospitalizowana w szpitalu w Wałbrzychu.- To mieszkanka Jeleniej Góry, która miała ciężkie choroby współistniejące - zaznacza Sylwia Grzondziel z wałbrzyskiego szpitala. Ministerstwo Zdrowia nie wykazało jej jeszcze w statystyce osób zmarłych. Kolejna pacjentka ma ujemne testy. Na oddziale infekcyjnym przebywa obecnie 11 osób z koronawirusem. 19 czeka na testy. 14 zakażonych koronawirusem osób - wałbrzyszan i mieszkańców powiatu - leczy się w domu. Ich stan był na tyle dobry, że nie muszą być pod opieką medyczną w szpitalu. Kwarantanną objęto 77 osób, 40 z nich to osoby, które wróciły z zagranicy, 37 z kontaktu z osobami zakażonymi.

Na Dolnym Śląsku potwierdzono dziś 12 kolejnych zakażeń koronawirusem, nie było wśród nich mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Gruntownie badani są pracownicy wałbrzyskiego szpitala. - Wczoraj pobrano próbki od 200 osób z personelu, czekamy na wyniki - zaznacza Sylwia Grzondziel. Nadal zamknięta jest neurochirurgia, po tym jak koronawirusa wykryto u 17 osób z personelu i kilku pacjentów.

AKTUALIZACJA 20 KWIETNIA, GODZ 20.40

Na Dolnym Śląsku jest 12 nowych zakażeń - podało ministerstwo zdrowia. To mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, a także powiatów oławskiego, strzelińskiego, kłodzkiego i jeleniogórskiego. Trzy kolejne osoby w regionie zmarły.

Przypadki koronawirusa potwierdzono również z Gminie Głuszyca oraz w Starych Bogaczowicach.

AKTUALIZACJA 20 KWIETNIA, GODZ 15.40

Małgorzata Bąk z wałbrzyskiego sanepidu: Nie wiadomo, kto jest tym, kto przywiózł chorobę do wałbrzyskiego szpitala. Niekoniecznie musi to być lekarz z Wrocławia. On źle się poczuł i zrobił testy. Chorzy są wśród nas, a nie bada się wszystkich. Każdy pacjent, który wchodzi do szpitala może być źródłem zakażenia. Robimy wszystko, by minimalizować rozprzestrzenianie się choroby. Kwarantanną objęto personel szpitala i rodziny. Docieramy do osób, z którymi medycy mieli styczność. Teraz należy się skoncentrować na tym, by bezpiecznie żyć. Otwiera się powoli życie społeczne i gospodarcze, musimy przestrzegać zaleceń, higieny rąk, odstępów, musimy nosić maseczki, a wielorazowe prać po każdym ściągnięciu. Ważne, by pracownicy marketów i małych sklepów również nosili maseczki, a nie tylko przyłbice. Docierają do nas takie informacje, że personel sklepów rezygnuje z maseczek na rzecz przyłbic, a to jest tylko dodatkowe zabezpieczenie. Musimy nauczyć się żyć z koronawirusem, bo dopóki się nie zaszczepimy, problem nie zniknie.

AKTUALIZACJA 20 KWIETNIA, GODZ 10.40

Kolejne zakażenia koronawirusem w Wałbrzychu. Dziś Biuro Wojewody Dolnośląskiego poinformowało o 21 nowych przypadkach zakażenia. Nowi chorzy to osoby z Wałbrzycha, Wrocławia i Jeleniej Góry, a także z powiatów bolesławieckiego, kłodzkiego, legnickiego, oleśnickiego, wołowskiego i złotoryjskiego. Na Dolnym Śląsku choruje 1065 osób.

Na oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala jest 13 osób zakażonych koronawirusem. Na wynik czeka 16. Wczoraj biuro wojewody podawało, że w Wałbrzychu jest 17 zakażonych koronawirusem i 4 osoby w powiecie wałbrzyskim.

W szpitalu około 10 osób to zakażony personel. To lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Tylko dwie osoby zostały w szpitalu, reszta przebywa na kwarantannie domowej. Sanepid objął kwarantanną także rodziny medyków i ustala ich kontakty. Mapa zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku

AKTUALIZACJA 19 KWIETNIA, GODZ 17.45 Niestety, są zakażeni wśród pacjentów i i pracowników wałbrzyskiego szpitala im. A, Sokołowskiego. Zamknięto oddział neurochirurgii. Zamknięta została neurochirurgia. Z miejsc z nowymi zakażeniami biuro wojewody dolnośląskiego w niedzielnym komunikacie wymienia m.in. Wałbrzych i powiat wałbrzyski. Niektórzy pacjenci trafią do Legnicy. Szpital wydał oświadczenie

„W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu dyrekcja szpitala podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności Oddziału Neurochirurgicznego. Powodem jest wykrycie zakażenie SARS-CoV-2 zarówno u pacjentów jak i pracowników oddziału. Pacjenci, którzy wymagają dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego będą przekazani do Oddziału Neurochirurgicznego w Legnicy. Pozostałe osoby będą leczone w oddziale internistyczno-infekcyjnym w Wałbrzychu. Pracownicy szpitala, którym test dał wynik pozytywny zostali objęci kwarantanną, a badaniom w kierunku COVID-19 poddano kolejną grupę personelu. Stan wszystkich zakażonych osób jest dobry, żadna z tych osób nie wymaga obecnie respiratoterapii. Podjęto wszelkie działania prewencyjne i szereg procedur mających na celu minimalizację zagrożenia jakim jest rozprzestrzenienie się koronawirusa...."

Roman Szełemej: robimy testy na masową skalę

AKTUALIZACJA 18 KWIETNIA GODZ 21.00

Na Dolnym Śląsku liczba chorych powiększyła się w sobotę o 56. Nowi chorzy są także w powiecie wałbrzyskim, poza tym nowe zachorowania potwierdzono we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz powiatach bolesławieckim, jeleniogórskim, lwóweckim i oleśnickim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w całym kraju przybyło 179 zakażonych. Kolejnych 9 osób zmarło.

AKTUALIZACJA 17 KWIETNIA GODZ. 16.20

Koronawirusa wykryto u lekarza, który pełnił dyżur na neurochirurgii w wałbrzyskim szpitalu. - To lekarz z Wrocławia, który miał u nas dyżur kilka dni temu - zaznacza Sylwia Grzondziel, rzeczniczka szpitala w Wałbrzychu. W efekcie zamknięty został oddział, a 16 pacjentów, którzy są na nim hospitalizowani, zostanie poddanych testom. Podobnie cały personel medyczny oddziału. Na kwarantannę trafiły cztery pielęgniarki, które miały styczność z zakażonym lekarzem. Na kwarantannie w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim przebywa ponad 300 osób. - Dziś rano mieliśmy w wykazie 320 adresów do sprawdzenia - tłumaczy Agnieszka Głowacka - Kijek z policji w Wałbrzychu.



Duże kłopoty ma też pogotowie w regionie, gdzie także wykryto koronawirusa u lekarza, komenda policji, która w całości została zamknięta oraz szpital, w którym jest już 50 pacjentów z koronawirusem i nie ma miejsca dla kolejnych. O szczegółach przeczytacie w tekście poniżej.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA GODZ. 15.30

Kolejne osoby opuściły szpital w Wałbrzychu i będą kontynuować leczenie w domu. Na Dolnym Śląsku zachorowało dziś kolejnych 19 osób.

Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej informuje, że zrezygnował z 30 procent swojej prezydenckiej pensji.

- Chciałem zadeklarować, że przez najbliższe trzy miesiące będę przeznaczał 30% swojego prezydenckiego uposażenia na zakup voucherów i biletów wstępu do wałbrzyskich instytucji. Liczę, że ten symboliczny gest znajdzie naśladowców - ogłosił prezydent. Czeka również na głosy wałbrzyszan w sprawie wyłączenia latarni miejskich od północy do 4 rano. Dałoby to oszczędności rzędu 80 000 zł miesięcznie.

AKTUALIZACJA 16 KWIETNIA 14.00

Dziś na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywa pięciu pacjentów. - Dwóch pacjentów opuściło szpital. Zostali wypisani na kwarantanne domową - mówi Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu. Pacjenci czuli się na tyle dobrze, że mogą być leczeni w domach. Osiem osób czeka na wyniki. Na Dolnym Śląsku potwierdzono dziś 19 kolejnych zakażeń. Oficjalne dane rządowe mówią, że mamy 783 potwierdzone testami zakażenia koronawirusem. Gdzie jest ich najwięcej, gdzie najmniej, piszemy w poniższym materiale.

AKTUALIZACJA15 KWIETNIA, GODZ. 15.30

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha: - "Niestety mamy w Wałbrzychu dwie młode osoby zarażone koronawirusem. Osoby te miały kontakt z wcześniej zarażonym pacjentem spoza naszego miasta i od kilku tygodni wspólnie z rodziną przebywają na kwarantannie domowej.

Oznacza to, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa od tych osób jest stosunkowo niskie. Ważna informacja jest również taka, że miasto przygotowuje się do wprowadzenia testów na obecność koronawirusa finansowanych przez miasto. Ponadto kończymy dostarczanie maseczek dla naszych seniorów. Ostatnia partia ponad tysiąca sztuk powinna trafić do mieszkańców najdalej jutro. Zostańmy w domu… damy radę!".

AKTUALIZACJA 15 KWIETNIA 10.33

Dziś Wojewoda Dolnośląski poinformował o 31 nowych przypadkach koronawirusa w regionie. Wśród tych osób są dwie kobiety, które trafiły do szpitala w Wałbrzychu. Jedna z nich jest mieszkanką powiatu wałbrzyskiego. Na Dolnym Śląsku chorują już 754 osoby, 25 zmarło. Wśród nowo zdiagnozowanych jest mieszkanka powiatu wałbrzyskiego w średnim wieku oraz kobieta w średnim wieku z powiatu ząbkowickiego. Obie trafiły na oddział infekcyjny wałbrzyskiego szpitala. Dobra wiadomość jest taka, że dwie inne osoby czuły się na tyle dobrze, że nie musiały być hospitalizowane i zostały wypisane na kwarantannę domową. W Wałbrzychu hospitalizowanych jest obecnie siedem osób.

Wg danych Ministerstwa Zdrowia w kraju choruje 7408 osób. Zmarło 268. Najwięcej zakażeń na Dolnym Śląsku jest we Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz w powiecie oleśnickim. Najmniej stwierdzono jak dotąd w powiatach jaworskim, wałbrzyskim, bolesławieckim i polkowickim. AKTUALIZACJA 14 KWIETNIA 10.20

Do wałbrzyskiego szpitala na oddziała zakaźny trafiły dwie osoby (młoda i w średnim i wieku) z potwierdzonym testem na koronawirusa. To mężczyzna i kobieta z powiatu dzierżoniowskiego. Na Dolnym Śląsku jest 713 osób zdiagnozowanych pozytywnie. 24 Dolnoślązaków nie żyje. W kraju choruje już 7049 osób. Zmarło 251 osób. Dobre wiadomości są takie, że personel medyczny w tym lekarze z oddziału kardiologicznego i pulmonologicznego wałbrzyskiego szpitala są zdrowi! Kilkunastu pracowników poddano kwarantannie po tym, jak mieli kontakt służbowy z lekarzami pracującymi w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Tam koronawirusa stwierdzono u kilkudziesięciu osób.

AKTUALIZACJA 11-12 KWIETNIA

Podczas Świąt Wielkanocnych nie stwierdzono w Wałbrzychu ani powiecie wałbrzyskim nowych zakażeń koronawirusem. Nowy chory pojawił się w powiecie kłodzkim,.

AKTUALIZACJA 10 KWIETNIA GODZ. 19.00

Na oddziale infekcyjnym szpitala przy ul. Batorego w Wałbrzychu przebywa już tylko pięciu z 11 pacjentów zakażonych kronawirusem. Dwaj pacjenci wyzdrowieli i opuścili oddział. Stan czwórki kolejnych był na tyle dobry, że mogli wrócić do domu na kwarantannę. Dziś (Wielki Piątek) na testy z wynikami czekało 13 osób.

Na Dolnym Śląsku przybyło dziś 69 zakażeń koronawirusem. Nowe zakażenia stwierdzono również w powiecie wałbrzyskim. Ale osoby z pozytywnymi wynikami testów nie trafiły do wałbrzyskiego szpitala. Na kwarantannach w [powiecie wałbrzyskim przebywa kilkaset osób. Tylko dziś policjanci mieli do sprawdzenia 465 adresów.

AKTUALIZACJA 9 KWIETNIA GODZ.15:00

Nie ma nowych zachorowań w Wałbrzychu. - Wyniki testów laboratoryjnych, które otrzymaliśmy były negatywne. Mamy kilku pacjentów dobrze rokujących na wyzdrowienie. Kilkanaście osób czeka na wyniki - mówi Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu.

AKTUALIZACJA 8 KWIETNIA GODZ. 14:50

Starszy pan był leczony w szpitalu we Wrocławiu. 80-latek miał choroby współistniejące i od początku jego stan był poważny. O zakażeniu mężczyzny koronawirusem informowaliśmy jeszcze w marcu. To pierwsza ofiara zakażenia w powiecie świdnickim. Dotąd w powiecie świdnickim stwierdzono 8 przypadków zachorowania.

(1 przypadek Strzegom, 3 przypadki Świebodzice, 4 przypadki Świdnica).

Rano Wojewoda Dolnośląski poinformował o 12 nowych przypadkach koronawirusa na Dolnym Śląsku (152 nowe zachorowania w Polsce). Nowo zdiagnozowane osoby są z Wrocławia oraz powiatów: głogowskiego, trzebnickiego, lubińskiego, bolesławieckiego, oławskiego, strzelińskiego, trzebnickiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim to 539 osób. W wałbrzyskim szpitalu nadal przebywa 11 osób. Ich stan jest na ogół dobry. Około dziesięciu osób czeka na testy na obecność koronawirusa.

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA GODZ 18:30

Prezydent Wałbrzycha i jednocześnie lekarz kardiolog z wałbrzyskiego szpitala niemal codziennie relacjonuje sytuację w mieście i na oddziale internistyczno infekcyjnym przy ul Batorego oraz sytuacji szpitala. Dziś prezydent nietypowo sprzed SOR-u. Prezydent Roman Szełemej pozdrawia personel medyczny, apeluje by zostać w domu i nie obciążać medyków, którzy mają pełne ręce pracy przy ludziach, którzy nie tylko ze względu na koronawirusa potrzebują pilnej pomocy. Prezydent ma też dobre wieści. Szpital będzie miał 4,5 mln zł na zakup potrzebnych środków ochrony osobistej i sprzętu, a wałbrzyscy seniorzy jeszcze przed świętami dostaną maseczki. Co jeszcze? Zobaczcie, krótkie wystąpienie.

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA GODZ. 18:00

Na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywa 11 osób z potwierdzonym zakażeniem (nie przybyło nowych). Na Dolnym Śląsku dziś przybyło 39 osób zakażonych koronawirusem. W sumie choruje 527 Dolnoślązaków. 15 osób zmarło.

Więcej o aktualnej sytuacji w regionie przeczytacie tutaj

AKTUALIZACJA 7 KWIETNIA GODZ. 12.50

Na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala nadal przebywa 11 osób. Ich stan jest dobry, a w jednym przypadku średni ale stabilny. Nie wszyscy są z Wałbrzycha i okolic, bo do wałbrzyskiego szpitala trafiają również zakażeni koronawirusem z powiatów byłego województwa wałbrzyskiego, ale i z powiatu kamiennogórskiego. W jakiej kolejności tu trafiali. Jako pierwsi do wałbrzyskiego szpitala trafili 50-letnia pacjentka z Kudowy-Zdroju oraz trzech mężczyzn. Dwaj z nich, o których nieoficjalnie mówiło się, że są mieszkańcami Szczawna - Zdroju i wrócili z Turcji (służby nie podają oficjalnie, skąd pochodzą, a jedynie że są mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego) przechodzili kwarantannę w Wałbrzychu i jest to informacja potwierdzona w sanepidzie. Starszy i młodszy mężczyzna, przechodzili kwarantannę po powrocie z zagranicy i z tej kwarantanny trafili do szpitala.

Czwartą osobą, hospitalizowaną w wałbrzyskim szpitalu jest mieszkaniec powiatu świdnickiego. Jako piąty, zdiagnozowany pozytywnie do szpitala w Wałbrzychu przyjechał mąż 50-latki z Kudowy Zdroju. Ich krewna też ma wynik pozytywny, ale objęto ją kwarantanną domową. - Na szczęście objawy minimalne i Pani przebywa, wraz z rodziną, na kwarantannie w domu. Zdrowia życzymy i trzymamy kciuki za całą rodzinę! - informował 31 marca starosta kłodzki, Maciej Awiżeń. Szósta osoba z potwierdzonym pozytywnym testem na koronawirusa hospitalizowana w Wałbrzychu to starszy mężczyzna z Wałbrzycha w stanie średnim stabilnym - mówi nam Sylwia Grzondziel ze Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, pozostałe były w stanie dobrym. Pacjent miał kontakt z osobą na kwarantannie, ale nie wiadomo, czy to od niej się zaraził. Jako siódma do wałbrzyskiego szpitala trafiła pacjentka w średnim wieku z powiatu kamiennogórskiego. Jej stany był stabilny. Ósmą hospitalizowaną pacjentką jest kobieta w średnim wieku z powiatu ząbkowickiego. Jej stan jest dobry.

W sobotę, 4 kwietnia potwierdzono drugi przypadek koronawirusa u mieszkańca powiatu kamiennogórskiego. To mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z zagranicy (był na kwarantannie). Trafił do wałbrzyskiego szpitala, jako dziewiąty chory.

10 i 11 ofiara koronawirusa to młodzi mężczyźni ze Strzegomia i powiatu ząbkowickiego. Jedna osoba zmarła, to 57-letni mieszkaniec Szczawna-Zdroju. AKTUALIZACJA 6 KWIETNIA GODZ 12.50

Na oddziale infekcyjnym wałbrzyskiego szpitala przebywa obecnie 11 osób. Trzy ostatnie, u których podczas weekendu potwierdzono zakażenie koronawirusem to młodzi mężczyźni między 30 a 40 rokiem życia. To mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, ząbkowickiego i świdnickiego. - Stan wszystkich osób, które przebywają w naszym szpitalu jest dobry. Dwie osoby są na najlepszej drodze do wyzdrowienia, ustąpiły objawy, ale jeszcze przebywają na oddziale. Dopiero, kiedy kolejne testy na koronawirusa dadzą wynik ujemny, będą mogły opuścić szpital - tłumaczy Sylwia Grzondziel z wałbrzyskiego szpitala. I dodaje, że na wyniki swoich testów czeka kolejnych 14 osób.

Na Dolnym Śląsku choruje obecnie 477 osób. 12 zmarło.

Więcej o tym, gdzie, w jakim są stanie, ile osób wyzdrowiało, przeczytacie w materiale poniżej

AKTUALIZACJA 5 KWIETNIA GODZ. 11.00

20 nowych zakażeń koronawirusem na Dolnym Śląsku - poinformowało dziś biuro Wojewody Dolnośląskiego. Wśród osób zakażonych są mieszkańcy Wrocławia i Jeleniej Góry oraz z powiatów średzkiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, oleśnickiego, głogowskiego, lubińskiego, trzebnickiego, wrocławskiego i ząbkowickiego. W wałbrzyskim szpitalu na oddziale infekcyjnym są dwie z nich. Na Dolnym Śląsku choruje 427 osób. W sąsiadującym z powiatem wałbrzyskim, powiecie świdnickim jest 8 potwierdzonych zakażeń. (4 przypadki Świdnica, 3 przypadki Świebodzice, 1 Strzegom). Wśród nowo zdiagnozowanych jest m.in. młody mężczyzna ze Strzegomia. Siedem osób jest hospitalizowanych.

W kolejnych powiecie, sąsiadującym z wałbrzyskim, powiecie kłodzkim mamy już 15 osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej osób z dodatnimi wynikami testu (11) mieszka w Kudowie-Zdroju. Pozostałe przypadki to mieszkańcy: Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju i Ołdrzychowic Kłodzkich, a także Lewina Kłodzkiego (pierwsza ofiara śmiertelna). W powiecie kamiennogórskim są dwa przypadki zakażeń. Wczoraj (sobota, 4 kwietnia) potwierdzono drugi przypadek koronawirusa u mieszkańca powiatu kamiennogórskiego. To mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z zagranicy (był na kwarantannie). Trafił do wałbrzyskiego szpitala. Wcześniej, 2 kwietnia koronawirusa stwierdzono także u kobiety z Kamiennej Góry. W kraju chorują już 3834 osoby. 84 zmarły - to dane rządowe, oficjalne. Czytaj też: blokady i kontrole w Wałbrzychu

Więcej o sytuacji na Dolnym Śląsku

AKTUALIZACJA 4 KWIETNIA GODZ. 19.40

7 nowych zakażeń na Dolnym Śląsku - informuje biuro wojewody. Nie ma wśród zakażonych osób z regionu wałbrzyskiego. W województwie choruje już 407 osób.

AKTUALIZACJA 4 KWIETNIA GODZ. 12:00

3503 osoby zakażone w kraju. Zmarło 73 - informuje dziś Ministerstwo Zdrowia. Na Dolnym Śląsku choruje 400 osób. Z ostatniego komunikatu, który otrzymaliśmy z biura Wojewody Dolnośląskiego wynika, że na Dolnym Śląsku zdiagnozowano i potwierdzono laboratoryjnie zakażeń koronawirusem. Dziś w kraju przybyło 120 chorych, nie było wśród nich mieszkańców Dolnego Śląska. Poniżej mapa zakażeń w naszym regionie wg. ostatnich, oficjalnych danych.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA GODZ.17:44

Kolejna zakażona koronawirusem osoba trafiła na wałbrzyski odział infekcyjny. To kobieta w średnim wieku z powiatu ząbkowickiego. Jej stan jest dobry. Dziś na Dolnym Śląsku przybyło 46 nowych zakażeń potwierdzonych testem laboratoryjnym.

AKTUALIZACJA 3 KWIETNIA GODZ. 12.45

Do wałbrzyskiego szpitala trafiła kolejna kobieta zakażona koronawirusem. To pacjentka w średnim wieku z powiatu kamiennogórskiego. - Stan pacjentki jest stabilny. Na wyniki testów oczekuje około 10 osób - zaznacza Sylwia Grzondziel ze szpitala w Wałbrzychu. Jak dodaje, szpital codziennie wykonuje kilkanaście testów pacjentom przebywającym na oddziale internistyczno-infekcyjnym przy ul. Batorego w Wałbrzychu.



Do odwołania zamknięte są izby przyjęć w kolejnych szpitalach na Dolnym Śląsku. Szczegóły w materiale "Koronawirus Dolny Śląsk", który jest aktualizowany codziennie.

AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA GODZ.11.00

Do pięciu pacjentów hospitalizowanych w Wałbrzychu na oddziale internistyczno infekcyjnym dołączyła szósta osoba z potwierdzonym pozytywnym testem na koronawirusa. - To starszy mężczyzna w stanie średnim stabilnym - mówi nam Sylwia Grzondziel ze Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Nowo zdiagnozowany pacjent miał kontakt z osobą na kwarantannie, ale nie wiadomo, czy to od niej się zaraził.

Dziś w szpitalu na wyniki testów czeka 12 osób. Tymczasem w środę zamknięty został oddział chorób neurologicznych szpitala Latawiec w Świdnicy. Powodem jest pacjent oddziału, który okazał się zakażony koronawirusem. Badaniom na obecność choroby poddany zostanie cały personel neurologii oraz pacjenci. Przypominamy, że w powiecie świdnickim jest już 7 przypadków zakażenia koronawirusem.

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA GODZ. 21.20

Aż 134 nowe zakażenia w kraju. Aż 28 na Dolnym Śląsku. Są nowi zakażeni w Wałbrzychu. Na Dolnym Śląsku zakażonych koronawirusem jest aż 326 osób. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry oraz powiatów: jaworskiego, polkowickiego, górowskiego,kłodzkiego, lubińskiego, legnickiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i lubańskiego - informuje biuro wojewody dolnośląskiego.

PIERWSZY DZIEŃ ZAOSTRZONYCH PRZEPISÓW W WAŁBRZYCHU

AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA GODZ. 11.50

W wałbrzyskim szpitalu nadal przebywa pięć osób zakażonych kornawirusem. Ich stan określa się jako dobry. Aż 16 osób czeka na wyniki testów. Jak usłyszeliśmy w szpitalu, "laboratoria są przytkane i na wyniki musimy czekać trochę dłużej". Na kwarantannie nadal są lekarze i personel medyczny z wałbrzyskiego OIOM-u i pulmonologii. Mieli kontakt z lekarzami z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Tam zakażone są już 53 osoby. Wśród nich 41 osób to personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownicy kuchni oraz 12 pacjentów.

Przebadano ponad pół tysiąca osób z personelu medycznego oraz pacjentów szpitala. Uruchomienie przyjęć na oddziale onkologicznym z chemioterapią ma nastąpić 2 kwietnia. W szpitalu jest około 90 pacjentów. Nadal zamknięty jest oddział pulmonologii, który jest ewakuowany do izolatorium w Obornikach Śląskich, OIOM, torakochirurgia oraz przyszpitalne laboratorium. AKTUALIZACJA 1 KWIETNIA

W powiecie świdnickim jest już 7 przypadków zakażenia koronawirusem. To kobieta w średnim wieku ze Świebodzic. Jest leczona w kwarantannie domowej. Tym samym w powiecie świdnickim koronawirusem zakaziło się już 7 osób, trzy w Świebodzicach i cztery w Świdnicy. 2347 osób zachorowało na koronawirusa w Polsce, 36 osób zmarło

278 to liczba chorych na Dolnym Śląsku, cztery osoby zmarły

AKTUALIZACJA 31 MARCA

Wczoraj informowaliśmy, że do 50-letniej kobiety hospitalizowanej w wałbrzyskim szpitalu, dołączył mąż, który także cierpi z powodu COVID 19. Dziś okazuje się, że zachorował kolejny krewny kobiety. Jest to osoba z Kudowy-Zdroju, która jest powiązana z zarażonym wcześniej małżeństwem. Właśnie dlatego zrobiła test na obecność koronawirusa, który dał wynik pozytywny. - Na szczęście objawy minimalne i Pani przebywa, wraz z rodziną, na kwarantannie w domu. Zdrowia życzymy i trzymamy kciuki za całą rodzinę! - napisał starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

Tymczasem w wałbrzyskim szpitalu nadal przebywa pięć osób zakażonych koronawirusem. Sześć z podejrzeniem zakażenia czeka na wyniki testów. Wałbrzyskim sanepid objął kwarantanną 126 osób, a nadzorem epidemiologicznym 145. Na Dolnym Śląsku choruje 267 osób (dane z godz. 18:00). Kwarantanną objęto 4630 osób, nadzorem 2429. Hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zakażenia jest 229 osób.

Czytaj także Czterech policjantów z Wałbrzycha na kwarantannie po interwencji w Boguszowie - Gorcach

AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ. 16.55

- Szanowni Państwo, niestety dotarła do nas informacja o kolejnych zarażonych przebywających w wałbrzyskim szpitalu. Na oddziale zakaźnym przy ul. Batorego leczonych jest obecnie pięciu pacjentów z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa, ich stan jest dobry. Dwie osoby to mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego, a trzy pozostałe pochodzą z oddalonych od Wałbrzycha miejscowości (spoza powiatu wałbrzyskiego) - informuje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Z naszych informacji wynika, że piątą osobą, która trafiła do wałbrzyskiego szpitala jest mąż 50-latki z Kudowy Zdroju, która od kilku dni jest hospitalizowana przy ulicy Batorego. Dodajmy, że w powiecie kłodzkim jest pięć oficjalnie odnotowanych przypadków koronawirusa. Są to mieszkańcy Kudowy-Zdroju (dwa), Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju i Gminy Kłodzko. 30 AKTUALIZACJA 30 MARCA GODZ.11.30

Wśród wielu złych, są i dobre wiadomości. - Wszyscy pacjenci, którzy przebywają na oddziale internistyczno-zakaźnym szpitala przy ul. Batorego czują się dobrze - mówi nam rzecznik prasowy placówki, Sylwia Grzondziel. W wałbrzyskim szpitalu hospitalizowana jest 50-letnia pacjentka z Kudowy-Zdroju oraz trzech mężczyzn. Dwaj z nich, o których nieoficjalnie mówiło się, że są mieszkańcami Szczawna - Zdroju i wrócili z Turcji (służby nie podają oficjalnie, skąd pochodzą) przechodzili kwarantannę w Wałbrzychu i jest to informacja potwierdzona. Starszy i młodszy mężczyzna, przechodzili kwarantannę po powrocie z zagranicy i z tej kwarantanny trafili do szpitala. Czwartą osobą, hospitalizowaną w wałbrzyskim szpitalu jest mieszkaniec powiatu świdnickiego.

AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 20.44

20 kolejnych przypadków zachorowania na Dolnym Śląsku. Do szpitala we Wrocławiu trafiły 3 osoby, do szpitala w Wałbrzychu 1. Pozostałe są w izolacji domowej. To osoby z Wrocławia, Jeleniej Góry i powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, strzelińskiego, lubańskiego świdnickiego, górowskiego i lubińskiego. AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 17.00

W powiecie świdnickim jest już 6 przypadków zakażenia koronawirusem. W niedzielę zakażenie wykryto u pielęgniarki ze szpitala Latawiec. Oddział, na którym pracowało (26 osób) jest poddany kwarantannie. AKTUALIZACJA 29 MARCA GODZ. 11:30

W wałbrzyskim szpitalu przebywają trzy osoby zakażone koronawirusem. Jedna, 50-letnia kobieta to mieszkanka Kudowy – Zdroju, której stan jest dobry. Są też dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Jak informuje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który jest również ordynatorem oddziału kardiologii w wałbrzyskim szpitalu, to dwie osoby w stanie średnim. Nieoficjalnie mówi się, że mężczyźni mieszkają w Szczawnie-Zdroju i przylecieli z Turcji.

- To niewidzialny, paskudny wróg, ale damy sobie z nim radę – zapewnia prezydent Roman Szełemej i mówi o ogromnym poświęceniu personelu medycznego szpitala, ale również laborantek, pielęgniarek, pracowników sanepidu. Niestety, na kwarantannie jest grupa lekarzy i personelu medycznego z wałbrzyskiego szpitala. Z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziału Pulmonologii. Mieli kontakt z personelem medycznym szpitala na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Szpital chorób płuc przy ulicy Grabiszyńskiej to miejskie epicentrum koronawirusa. Tam choruje kilkadziesiąt osób. Chorzy są lekarze, pielęgniarki, salowe, pracownica kuchni. Co kilka godzin na jaw wychodzi kolejne zakażenie. Kilkadziesiąt osób ze szpitala wciąż czeka w kwarantannie na wyniki swoich badań. Nie pracuje oddział pulmonologiczny i OIOM. Wstrzymano planowe zabiegi.

W kraju zakażonych jest już 1717 osób, 19 nie żyje. Na Dolnym Śląsku choruje 214 osób, cztery nie żyją.

AKTUALIZACJA 28 MARCA GODZ.17:00

AKTUALIZACJA 28 MARCA GODZ. 16 Jak podaje Urząd Wojewódzki we Wrocławiu mamy 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Trzy osoby są hospitalizowane: w szpitalach we Wrocławiu, Bolesławcu i w Wałbrzychu. Pozostałe osoby poddane zostały izolacji domowej.

Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz z powiatów: jeleniogórskiego i zgorzeleckiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim: 199, w tym cztery osoby zmarłe. AKTUALIZACJA, 27 MARCA GODZ. 16.00

Mniej ludzi na kwarantannie, czy problem z danymi? Wałbrzyski sanepid nie uwzględnia już wszystkich danych, które uwzględniał do tej pory. - Wśród wykazywanych dotąd danych były wszystkie osoby na kwarantannach, które przekroczyły granicę plus te, którym decyzję wydaliśmy my. Czyli takie osoby, które miały mieć kontakt z osobami zakażonymi albo istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak było - tłumaczy Grażyna Wojtas z wałbrzyskiego sanepidu. Z danych, które przekazała wynika, że dziś na kwarantannie w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim, zarządzonej przez sanepid są 143 osoby, a nadzorem epidemiologicznym objęto 133. W szpitalu na wynik testu czeka pięć osób. Z danych przekazanych przez policję wynika, że dziś funkcjonariusze mieli do sprawdzenia 357 adresów osób z kwarantanną w powiecie wałbrzyskim.

**Zobaczcie też jaka sytuacja na wałbrzyskiej porodówce, to szpital z III stopniem referencyjności, gdzie trafiają pacjentki z całego regionu, nie tylko ciężarne

Czytaj także Mamy noworodków w Wałbrzychu mogą je oglądać przez wideokonferencję!

** AKTUALIZACJA, 27 MARCA GODZ. 9.30

Wałbrzych nadal wolny od koronawirusa w oficjalnej statystyce. Oznacza to tyle, że nie ma potwierdzonych przypadków zakażeń. Są za to w powiecie świdnickim i kłodzkim. Jest tam już 5 przypadków zakażenia koronawirusem. Piątym chorym jest starszy mężczyzna ze Świdnicy. Jest leczony w szpitalu we Wrocławiu. Także w drugim powiecie, sąsiadującym z naszym, jest kolejne zakażenie. W powiecie kłodzkim potwierdzono już drugi przypadek osoby z koronawirusem. To młoda kobieta z powiatu kłodzkiego.

AKTUALIZACJA 26 MARCA GODZINA 15.00

Wałbrzyski sanepid monitoruje już ponad pół tysiąca osób z Wałbrzycha i okolic. 254 z nich wróciły z zagranicy. 132 są pod nadzorem epidemiologicznym, a aż 407 ma kwarantannę domową. Nie ma nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszym mieście. Na oddziale infekcyjnym przy ul. Batorego jest jedna pacjentka z koronawirusem. Stan 50-latki z Kudowy - Zdroju nadal jest dobry. Niestety, jest kolejna osoba zakażona w powiecie świdnickim. W sumie 4 osoby są chore. Dwie ze Świebodzic, dwie ze Świdnicy. Ostatni, potwierdzony przypadek zakażenia dotyczy starszego mężczyzny ze Świdnicy. Przebywa w szpitalu we Wrocławiu. Aktualne dane z Dolnego Śląska

Czytaj także Kobieta z koronawirusem robiła zakupy w Biedronce i Rossmannie. Kwarantanna dla pracowników sklepów

AKTUALIZACJA 25 MARCA GODZINA 14.00

W Wałbrzyskim szpitalu przebywa 11 osób, które czekają na testy na obecność koronawirusa. Jedna osoba, 50-latka z Kudowy-Zdroju jest zakażona, ale czuje się dobrze. Pod okiem sanepidu jest 429 osób. Na kwarantannie domowej z zakazem wychodzenia prawie 300.

Nie żyje pięciu pacjentów z koronawirusem na Dolnym Śląsku, w kraju ofiar jest 13. Więcej w materiale poniżej:

AKTUALIZACJA 24 MARCA GODZINA 18.25

Chorych jest już 117 osób na Dolnym Śląsku (potwierdzone testy na koronawirusa). Niestety, sprawdził się dramatyczny scenariusz we Wrocławiu. Ewakuowane jest tam Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej. Przypomnijmy, że lekarzy i pielęgniarki objęto tam kwarantanną, bo u jednego z pacjentów potwierdzono koronawirusa. Okazuje się, że koronawirusa mają także cztery pielęgniarki i jeszcze jeden pacjent. 3788 - na kwarantannie na Dolnym Śląsku

2705 - pod nadzorem sanepidu

226 - czeka w szpitalach na Dolnym Śląsku

Według najnowszych danych przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w naszym województwie jest 8 kolejnych przypadków koronawirusa. W sumie na Dolnym Śląsku choruje 117 osób. Jak dotąd zmarły dwie.

W kraju, wg. informacji Ministerstwa Zdrowia z godziny 17.20 mamy 45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem! Potwierdzone przypadki dotyczą: 18 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. śląskiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. wielkopolskiego. W Polsce chorują 844 osoby, 9 nie żyje.

