Koronawirus. Wariactwo w aptekach w Wałbrzychu i Świdnicy i niemoc urzędów...

Mieszkańcy regionu wałbrzyskiego, podobnie jak w innych miasta na Dolnym Śląsku, nie mogą kupić masek chirurgicznych, a ceny antysmogowych zwalają z nóg. - To jakieś totalne wariactwo. Nawet nie zamawiamy masek, bo z 50 groszy ich ceny wzrosły do 18 zł za sztukę! - mówią nam aptekarze. Czy ktoś nad tym próbuje zapanować? Okazuje się, że nie. Maski dostępne są jeszcze w internecie. Zobaczcie przykładowe ceny!

Obdzwoniliśmy kilkanaście aptek w Wałbrzychu, Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu. W żadnej, do której się dodzwoniliśmy, nie ma maseczek chirurgicznych. W Świebodzicach i Strzegomiu usłyszeliśmy, że nawet nie ma co dzwonić do innych aptek, bo masek nie ma w całym mieście. Niemal w każdej, aptekarze mówią to samo: "nie ma i nie wiadomo, kiedy będą, a jeśli będą, to po ile będą...". Tylko w jednej aptece w Wałbrzychu podano nam konkret. - We wtorek ma być dostawa, ale nie wiemy, w jakiej cenie będą maseczki - usłyszeliśmy w aptece Gemini. - Mieliśmy dwa dni temu dostawę, ale maski rozeszły się w dwie godziny, a kiedy przyjdą nowe, to nie wiemy. Zamówiliśmy i czekamy. Cena? Też nie wiadomo - usłyszeliśmy w aptece w Świdnicy przy ul. Komunardów. Podobnie było w innych aptekach, w tej przy ul. Stefana Żeromskiego dostępne są jedynie antysmogowe z wymiennym filtrem. Kosztują 80 zł za sztukę.

W kilku aptekach poinformowano nas, że hurtownie podniosły ceny z kilkudziesięciu groszy za maseczkę chirurgiczną do 18 zł. maseczkę. Czy ktoś nad tym panuje? Okazuje się, że nie bardzo. Poskarżyć próbowaliśmy się u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w w Wałbrzychu, ale usłyszeliśmy, że sprawa cen i dostępności masek, nie leży w gestii rzecznika konsumenta. Podpowiedziano nam, że może inspekcja handlowa. Zadzwoniliśmy zatem do Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu. I tu niestety, usłyszeliśmy, że inspektor nie ma narzędzi do tego by interweniować. - My jesteśmy od ujawnienia cen, ale na produktach, nie mamy wpływu na ich wysokość. Może władny będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - podpowiada pani dyrektor Alicja Ogorzelec i podaje numery telefonów. - usiłuję się do nich dodzwonić, by Państwu pomóc, ale bezskutecznie - tłumaczy przepraszająco i właściwie jest jedyną osobą, która zadaje sobie aż tyle trudu.

O sprawę drastycznego podniesienia cen z 50 gr na 18 zł usiłujemy zapytać Inspekcję Ochrony Konsumentów we Wrocławiu. Chcemy się dowiedzieć, czy podjęto jakieś kroki w tej sprawie, czy w jakikolwiek sposób urząd może ochronić interes konsumenta... - Prosimy do rzecznika w Warszawie - ucina rozmowę głos w słuchawce. Dzwonimy więc do Warszawy, ale tam słyszymy, że właściwie to nie wiadomo, czy ktokolwiek w Polsce ma prawo do kontrolowania cen masek i interwencji w tym temacie... Czy urząd zainteresował się sprawą? Nawet na tak proste pytanie nikt nie jest w stanie nam udzielić informacji. Próbujemy jeszcze dowiedzieć się czegokolwiek w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym. Chcemy zapytać o dostępność maseczek, gdzie szukać, w jakich cenach. Tutaj dowiadujemy się, że inspektorat rozesłał takie zapytania i ktoś oddzwoni by porozmawiać. Niestety, nie oddzwania.

Dzwonimy więc do sanepidu w Wałbrzychu. - Słyszeliśmy od mieszkańców o tych problemach... Ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Podpowiemy tylko, że faktycznie jest zasadne zaopatrzenie się w takie maski. powinny je nosić zwłaszcza osoby chore, kichające, by nie zarażać innych. Ale i zdrowe. Taka maseczka na pewno zwiększa bezpieczeństwo, kiedy idziemy np. na zakupy do marketu. Bezwzględnie należy je wkładać przy kontakcie z chorą osobą - tłumaczą w sanepidzie. - Sporo osób dzwoniło z pytaniem, jak postępować z osobami, które wracają albo już wróciły z Włoch... Czy w Wałbrzychu można mówić o panice? - O panice nie, ale o poddenerwowaniu tak... - słyszymy w sanepidzie.

Koronawirus mniej groźny niż grypa?