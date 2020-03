Koronawirus zatrzymuje Skodę - informują pracownicy, żeby dojechać do pracy, potrzebowali 7 godzin

Nasz Czytelnik przekraczał granicę z innymi pracownikami czeskiej Skody na przejściu w Kudowie-Słone. Jak mówi, dziś korek miał tam 27 kilometrów. Wczoraj 300 metrów do granicy pokonywał przez 2 godziny. W sumie podróż zajęła mu siedem godzin.

- Proszę sobie wyobrazić, że jak kończyliśmy pracę po nocce o godz. 6 rano, to w domu zazwyczaj byliśmy o 8.00. Tymczasem wczoraj, dotarliśmy dopiero o godzinie 14.00 - zaznacza nasz Czytelnik. Tak się nie da żyć. - Choć trzeba przyznać, że po tym jak wypełnialiśmy papierowe karty pasażera, dziś zaczęli wprowadzać na granicy już plastikowe, takie jak karty do bankomatu, być może to zmniejszy nieco ten koszmarny zator - opowiada.

Jak donoszą nam pracownicy Skody, dziś trzymali wiadomość od przełożonych, że od jutra, 18 marca Skoda zawiesza funkcjonowanie aż do 5 kwietnia.