Koszmarny wypadek na A4 Legnica - Wrocław. Tylko cudem nikt nie zginął [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Z niewiadomych przyczyn kierujący Alfą najechał na tył naczepy poprzedzającego go pojazdu ciężarowego wskutek czego niebieski samochód osobowy dosłownie nabił się na kant naczepy. Ku miłemu zdziwieniu wszystkich przybyłych na miejsce służb ratunkowych kierujący włoskim autem nie odniósł żadnych obrażeń prócz kilku niegroźnych otarć - informują strażacy z Jawor 998. Jawor998 Zobacz galerię (20 zdjęć)

W poniedziałek (7 marca) ok. godz. 7.30 doszło do wypadku n 103 kilometrze autostrady A4 (między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie). Przez ok. 2 godziny były utrudnienia na tym odcinku. W zderzeniu brały udział dwa samochody - osobówka i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. W tym momencie ruch odbywa się jednym pasem. Tworzą się korki. Żeby przejść do galerii kliknij w zdjęcie powyżej.