Koszykarski Górnik w ekstraklasie. Zobaczcie zdjęcia sprzed kilkunastu lat!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozegrali trochę wcześniej swój ligowy pojedynek (pokonali w nim na wyjeździe 96:74 WKK Wrocław) i w ten weekend nie grają.

Szkoda, bo spisują się świetnie i kibice, chcieliby zapewne jak najczęściej oglądać ich w akcji. Wałbrzyszanie mają za sobą serię siedmiu zwycięstw, liderują w tabeli razem z zespołem z Radomia, i są jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy.

Postanowiliśmy zatem przypomnieć zdjęcia sprzed kilkunastu lat, z czasów ich ostatnich występów na najwyższym szczeblu rozgrywek. Wtedy, w sezonie 2006/2007 wywalczyli awans do ekstraklasy. Niestety w sezonie 2008/2009 z powodów finansowych drużyna nie ukończyła rozgrywek i spadła do I ligi.

Na zdjęciach zobaczycie między innymi występujące wtedy w Górniku gwiazdy krajowej koszykówki (m.in. Stefański, Chanas, Zabłocki, Waczyński, i nasz Rafał Glapiński) i obcokrajowców, którzy pojawiali się wtedy w naszym zespole, na kilku jest też zmarły przedwcześnie Radosław Czerniak, wspaniały trener (to on wprowadził Górnika do ekstraklasy) i człowiek.