Koszykarski Górnik Wałbrzych rośnie w siłę. Jest kolejny nowy zawodnik!

Informacje sprzed kilkunastu dni o odejściu z I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych kilku koszykarzy mogły niepokoić kibiców tego zespołu. Sytuacja nie wygląda jednak najgorzej, bo do ekipy z Wałbrzycha dołączają ostatnio nowi zawodnicy. Powracający do Górnika trener Marcin Radomski będzie miał zatem do dyspozycji nowych: Mikołaja Stopierzyńskiego (190 cm wzrostu, rzucający/rozgrywający/niski skrzydłowy), Adriana Kordalskiego (185 cm, rozgrywający), a teraz okazało się, że także Bartosza Majewskiego (192 cm, rzucający/rozgrywający), który ostatnio występował w Dzikach Warszawa, ale grał też w Pelplinie, Opolu, Kutnie, Sopocie, Gliwicach i Władysławowie. Warto podkreślić, że wszyscy trzej zawodnicy są niezłymi strzelcami z dystansu.

Wiadomo już także, że w Górniku Trans.eu Zamek Książ pozostaje środkowy Piotr Niedźwiedzki (210 cm).