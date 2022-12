Koszykarze Górnika grają dzisiaj w Warszawie – już z nowymi zawodnikami?

Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych wzmocnił skład. W I-ligowej drużynie będą występowali: Arinze Chidom oraz Michał Sitnik. Pierwszy to pochodzący z Oakland w USA 25-latek. Ma 205 cm wzrostu. Nie grał jeszcze w Europie, ale jak informują w klubie z Wałbrzycha – ma w swoim CV uznane marki NCAA - Washington State oraz UC Riverside.

W Wałbrzychu, po tym jak poważnej kontuzji doznał center Michał Marek (nie może grać do końca sezonu), mówiło się, że potrzebny jest nowy, podkoszowy zawodnik. Wydaje się, że Arinze Chidom może pomóc naszej drużynie w walce o miejsce w ścisłej czołówce tabeli (a może awans?).

Wzmocnieniem powinien być także Michał Sitnik. Ten 22-letni skrzydłowy pochodzi z Wrocławia, a ostatnio był zawodnikiem ekstraklasowego MKS-u Dąbrowa Górnicza. Co ciekawe - jest mistrzem świata U-23 w koszykówce 3x3.

Być może co dwaj zawodnicy zaprezentują się dzisiaj (9 grudnia) w meczu w Warszawie. Górnik Trans.eu Zamek Książ o godz. 20 starciem z KKS Polonią zainauguruje tam bowiem dzisiaj w 14. kolejkę Suzuki 1 Ligi Mężczyzn.