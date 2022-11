Koszykarze Górnika łatwo pokonali AZS AGH Kraków!

Mecz koszykarzy I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych z zespołem AZS AGH Kraków nie przyniósł wielkich emocji. Był to tzw. pojedynek bez historii. Kibice, którzy zjawili się w hali Aqua Zdroju nie mieli jednak powodu do narzekań, bo podopieczni trenera Marcina Radomskiego bez trudu zwyciężyli 86:70. Goście tylko w trzeciej kwarcie zdołali odrobić trochę strat, ale po dwóch wcześniejszych częściach spotkania przegrywali już 34:53.

Teraz wałbrzyszan czeka 19 listopada o godz. 13, wyjazdowy pojedynek z rezerwami ekstraklasowego Startu Lublin. Jeśli w ekipie gospodarzy wystąpią zawodnicy z pierwszego składu, to może to być dla Górnika Trans.eu Zamek Książ bardzo trudny mecz.

Górnik Trans.eu Zamek Książ - AZS AGH Kraków 86:70 (23:20, 30:14, 18:23, 15:13)

Górnik Trans.eu Zamek Książ: Niedźwiedzki 30, Majewski 13, Walski 9, Sobkowiak 9, Stopierzyński 7, Durski 5, Ratajczak 5, Kordalski 4, Kabała 2, Kruszczyński 2,