Koszykarze Górnika mają nowego sponsora - Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” dołącza do grona sponsorów koszykarskiego Górnika Trans.eu Wałbrzych. WSSE wpierać będzie w obecnym sezonie zespół, który jest sportową wizytówką miasta.

Górnik Wałbrzych to jedna z bardziej znanych marek na koszykarskiej arenie Polski. Biało-Niebiescy dwukrotnie zdobyli mistrzostwo naszego kraju, trzykrotnie uzyskali tytuł wicemistrza. Od dwóch sezonów pną się w rankingach i aspirują do wejścia w koszykarską ekstraklasę, mając tym samym nadzieję włączyć się do walki o trzecie Mistrzostwo Polski.

- Naszym zadaniem nie są jedynie działania związane z gospodarką, ale również udział w życiu społecznym naszego regionu – podkreśla dr Piotr Sosiński, prezes wałbrzyskiej strefy. - Jesteśmy dumni z wysokich osiągnięć Górnika Wałbrzych. Mamy nadzieję, że wsparcie pomoże zrealizować cele klubu – dodaje.

WSSE od kilkunastu lat jest organizatorem, partnerem lub sponsorem lokalnych wydarzeń. Tylko w 2019 roku wsparciem strefy zostało objętych ponad 100 inicjatyw sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych.