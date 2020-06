Koszykarze Górnika pomogą w powstaniu figury „Ostatni Górnik”

Górnik Trans.eu Wałbrzych, a właściwie koszykarskie środowisko naszego miasta, chce pomoc w ustawieniu w centrum Wałbrzycha figury górnika. – Tradycja i historia zobowiązują. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest pomysł powstania takiej instalacji, postanowiliśmy włączyć się – mówi Arkadiusz Chlebda, członek zarządu wałbrzyskiego I-ligowca. Klub od dawna bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Nie chwalą się, ale np. zebrali wspolnie z kibicami około 1,5 tony plastikowych nakrętek dla chorej dziewczynki, pomagają podczas epidemii koronawirusa.

Teraz chodzi nie tylko o słowo „Górnik” w nazwie drużyny, ale także o trwające od dziesięcioleci związki klubu finansowanego kiedyś przez kopalnie. O zawodników, działaczy i kibiców, którzy bywali ich pracownikami. Ci starsi i obecne pokolenie będą teraz zbierali środki na wspomnianą figurę.

Pomysł jej ustawienia na Placu Magistrackim (prawdopodobnie, bo nie ma jeszcze pewności, czy uda się uzyskać wszystkie zgody na tę lokalizację) lub w jakimś innym, centralnym punkcie miasta narodził się jakiś czas temu, a w ostatnich dniach za jego realizację wzięło się środowisko byłych górników (są już wstępne ustalenia z władzami miasta). Oni także będą zbierali pieniądze na figurę.

Będzie to postać naturalnej wielkości, od pasa w górę (wysokości około jednego metra), wykonana z wypalanej gliny szamotowej. Górnik ma jakby wychodzić spod ziemi. Będzie to symbol górniczej przeszłości Wałbrzycha, ale także rodzaj inspiracji, no i kolejna atrakcja turystyczna w mieście. Rzeźbę wykona Janusz Franke, artysta z naszego miasta. Wzór „Ostatniego Górnika” (tak nazwano instalację) jest już gotowy.