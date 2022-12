Koszykarze Górnika rozczarowali w ostatnim meczu w roku!

Górnik grał już w pełnym składzie

Tak wysoka porażka wałbrzyszan jest pewnym zaskoczeniem. Co prawda GKS to silny zespół z czołówki tabeli, ale Górnik też do niej aspiruje. Do tego goście zagrali już w pełnym składzie, czyli z Piotrem Niedźwiedzkim, który w kilku ostatnich pojedynkach pauzował z powodu kontuzji, oraz z nowymi w drużynie, wartościowymi graczami – Amerykaninem Arinze Chindomem i Michałem Sitnikiem.