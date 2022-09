Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rewelacyjnie zaczęli sezon I ligi!

Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozbili na wyjeździe 89:68 Deckę Pelplin. Było to starcie w pierwszej kolejce sezonu 2022/2023 Suzuki I Ligi.

Wałbrzyszanie, którzy w ostatnich rozgrywkach walczyli w ścisłym finale zaplecza ekstraklasy przystępowali do pojedynku w Pelplinie w roli faworyta. Decka w poprzednim sezonie biła się przecież tylko o utrzymanie, a robiła to pod wodzą trenera Marcina Radomskiego. Teraz Radomski powrócił do Wałbrzycha, ma tu do dyspozycji trochę przebudowaną, ale nadal silną personalnie ekipę, i radzi sobie wspaniale.

Paweł Gołębiowski (zdjęcie ilustracyjne)

Górnik Trans.eu Zamek Książ w pierwszym meczu sezonu grał pewnie, dojrzale i był lepszy od rywali właściwie pod każdym względem. Co ciekawe – wbrew pewnym obawom swojego szkoleniowca co do ich dyspozycji rzutowej - podopieczni Marcina Radomskiego świetnie trafiali z dystansu. Wałbrzyszanie z całym spotkaniu trafili aż 14 tzw. trójek przy skuteczności 51 proc. Sam Bartosz Majewski oddał 5 celnych rzutów z dystansu.

Dla porównania Decka miała na koncie tylko 9 trójek (27 proc.). Górnik wygrał też zbiórki 37:34 i asysty 26:8.

Mecz co prawda zaczął się od wygrania przez gospodarzy pierwszej kwarty 22:15, ale później wałbrzyszanie szybko opanowali sytuację i w połowie pojedynku prowadzili już 40:35. W połowie trzeciej kwarty Górnik Trans.eu Zamek Książ wygrywał natomiast momentami różnicą 15 – 16 punktów i widać było, że raczej tego meczu nie przegra.

Kibice koszykówki w Wałbrzychu mają zatem powód do zadowolenia. Chociaż nie wiadomo jeszcze czy Górnik jest tak mocny, czy po prostu Decka ponownie nie należy do najsilniejszych ekip I ligi. Więcej będzie wiadomo po drugiej kolejce, w której wałbrzyszanie zmierzą się we własnej hali z Miastem Szkła Krosno. Ten mecz w sobotę, 1 października, o godz. 18 w hali Aqua Zdroju.