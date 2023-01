Koszykarze Górnika wygrali w Kołobrzegu! Decydowała ostatnia kwarta!

Koszykarze Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych wygrali 85:72 wyjazdowe spotkanie z drużyną Sensation Kotwica Kołobrzeg. Wałbrzyszanie po pierwszej kwarcie prowadzili 19:14, ale później gra była bardzo wyrównana i po trzech częściach spotkania to gospodarze wygrywali 60:57. Wydawało się, że taka zacięta walka będzie trwała do ostatniego gwizdka sędziego.

Okazało się jednak, że w ostatniej kwarcie Górnik Trans.eu Zamek Książ zdominował wydarzenia na boisku. Ekipa trenera Marcina Radomskiego wygrała ostatnią odsłonę pojedynku 28:12. To było decydujące.

Następny mecz wałbrzyszanie rozegrają na swoim boisku 29 stycznia o godzinie 18.

Zmierzą się wtedy z Dzikami Warszawa.

Sensation Kotwica Kołobrzeg – Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 72:85 (14:19, 21:12, 25:26, 12:28)

Górnik Trans.eu Zamek Książ: Chidom 17, Niedźwiedzki 16, Majewski 13, Sitnik 12, Durski 11, Kordalski 5, Stopierzyński 5, Walski 4, Kruszczyński 2, Ratajczak 0.