Kowalowa: Kompletnie pijany zatrzymał auto na środku drogi. Nie był w stanie wysiąść! Paweł Gołębiowski

Wygląda na to, że wyższe stawki mandatów niektórych jednak nie odstraszają. Może to potwierdzać zdarzenie, do którego doszło w środę przed godziną 16.