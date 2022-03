Kradli kable telekomunikacyjne na Dolnym Śląsku. Wpadli w Jugowicach!

Kradzieży kabli, za które mogą odpowiedzieć, było bowiem naprawdę wiele. Wstępnie oszacowano, że wynikające z nich straty mogą sięgać nawet 100 tysięcy złotych. Mężczyzn zatrzymano po tym jak w miniony wtorek, w nocy dokonali takiego właśnie przestępstwa w Jugowicach w gminie Walim.

– Od pewnego czasu na terenie naszego powiatu policjanci co jakiś czas odnotowywali zgłoszenia o kradzieżach kabli telekomunikacyjnych, gdzie straty jednorazowo wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Głuszycy czynności doprowadziły do wytypowania, jakim pojazdem mogą się poruszać sprawcy. Kiedy w miniony wtorek w nocy okazało się, że doszło do kolejnej awarii linii telefonicznej na dużym obszarze naszego powiatu, funkcjonariusze od razu wiedzieli, że złodzieje mogli pojawić się w naszym regionie – informują w wałbrzyskiej Policji.

Już po kilkudziesięciu minutach podejrzanych poruszających się samochodem dostawczym namierzono w Olszyńcu (gmina Walim). Na widok jadącego za nimi radiowozu na sygnałach rozpoczęli ucieczkę, ale po kilkuset metrach porzucili pojazd i zaczęli ucieczkę pieszo. Policjanci z Głuszycy dogonili jednak jednego z nich. Drugi mężczyzna uciekł, ale jeszcze tego samego dnia został zatrzymany na terenie powiatu legnickiego przez funkcjonariuszy kryminalnych wałbrzyskiej komendy, którzy włączyli się do czynności przy tej sprawie.

Ostatecznie mundurowi ustalili, z której studzienki w Jugowicach podejrzani wykradli kable telekomunikacyjne. Zabezpieczyli na parkingu strzeżonym do celów procesowych pojazd sprawców, mienie pochodzące z kradzieży oraz narzędzia służące do popełnienia przestępstwa.