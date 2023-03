Kroniki szkone I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Wspomnienia z kultowego ogólniaka na Nowym Mieście ZDJĘCIA

Roman Kuliniak, profesor języka angielskiego to legenda I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Podobnie, jak jego słynne kroniki. Pan Roman Kuliniak jest absolwentem szkoły i od lat niestrudzenie i pieczołowicie dba o to, by pamięć o najważniejszych szkolnych wydarzeniach nie zginęła. Wśród zdjęć i opisów wydarzeń są nie tylko doniosłe momenty, ale także wiele zwykłych, codziennych spraw uwiecznionych na fotografiach i opisanych przez profesora Kuliniaka.

- Ja to lubię robić, martwię się tylko, czy kiedy odejdę ze szkoły, będzie miał kto kontynuować tę pracę. To zajmuje sporo czasu, szkoda byłoby, gdyby nie znalazła się osoba, która zechce kontynuować pracę nad kronikami - mówi Pan Roman Kuliniak.

W jego zbiorach znaleźliśmy wiele bezcennych perełek wśród zdjęć od 1979 roku po dzień dzisiejszy. Wśród wspominkowych fotografii, jest sporo zdjęć z ważnych szkolnych imprez, z olimpiad i konkursów i wycieczek np. do Zakopanego, ale i wielu zagranicznych wojaży. Wszystkie są wklejone, pięknie ozdobione i opisane wg zasad kaligrafii. W kronikach znajdziecie sporo anegdotek. A na zdjęciach sporo legend i znanych absolwentów, wśród nich pisarkę Joannę Bator, pisarkę Agnieszkę Szpilę, czy dziennikarza Tomasza Kubata.