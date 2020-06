Krzysztof Kumorek został komisarzem w Boguszowie-Gorcach

– W Boguszowie-Gorcach 7 czerwca odbyło się referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za odwołaniem dotychczasowego burmistrza. Krzysztof Kumorek został wyznaczony na komisarza przez wojewodę na wniosek premiera - mówił wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa podczas prezentacji nowego komisarza w boguszowskim ratuszu.

Nowy komisarz będzie pełnił funkcję do czasu wybrania nowego burmistrza.

Dotychczasowy burmistrz Jacek C. od grudnia 2018 roku przebywa w areszcie z zarzutami między innymi korupcji.

– Jako analityk chciałbym zacząć od analizy sytuacji w gminie. Chciałbym aby funkcjonowała we właściwy sposób do następnych wyborów - zapewnia Krzysztof Kumorek.

Jest działaczem PiS, m.in. współpracował z byłym wicewojewodą Kamilem Zielińskim. Pracował m.in. w Toyota Motor Manufacturing Poland, ma doświadczenie w realizowaniu projektów ministerialnych i unijnych.