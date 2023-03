Kultowa biżuteria z PRL-u znowu modna! Czego poszukują kolekcjonerzy i jakie perełki sprzedają Dolnoślązacy? Zdjęcia, aktualne oferty Elżbieta Węgrzyn

Niepowtarzalne wzornictwo srebrnej biżuterii vintage, a może jabloneks, balekit, galalit... Takie nazwy młodzieży nic nie mówią, ale w dobie mody na przedmioty z PRL-u wiele pań chciałoby mieć w swojej szkatułce na biżuterię takie cacka, by czarować stylizacjami nawiązującymi do minionej epoki. Znaleźliśmy w serwisie OLX kilkanaście ciekawych przedmiotów z tamtych lat. Zobaczcie co obecnie sprzedają mieszkańcy Dolnego Śląska!