Kultowy pub Highlander w Wałbrzychu. Pamiętacie? Tak wyglądał ponad dekadę po zamknięciu. Zdjęcia!

Wałbrzyski Rynek w latach 90. XX wieku i jego lokale

Kto w trudnych dla Wałbrzycha latach 90. XX wieku był nastolatkiem, ten doskonale pamięta szarość i smutek zadymionego miasta oraz tętniące życiem ówczesne lokale w Rynku. Jak ktoś chciał potańczyć, zapraszała dyskoteka Atlantis, a jak posłuchać muzyki, to w pierzei naprzeciwko były kultowe dwunastki, czyli Klub 12%. Tutaj występowali Illusion, Acid Drinkers, Kazik i wielu innych. Na pyszne desery i herbaty można się było wybrać do kawiarenki Spona istniejącej w kamienicy pod nr 13, gdzie teraz mieści się nasza redakcja. Kto zaś chciał wyskoczyć na piwo i spędzić czas w miłym towarzystwie i nieszablonowym wnętrzu, ten wybierał Pub Highlander mieszczący się w piwnicach kamienicy nr 9, czyli "Pod Czterema Atlantami".

Piwo z beczki, stoliki w kształcie beczek i sprzęty vintage

Wejście do dawnego pubu znajdowało się po sąsiedzku do dawnego Atlantisu - kamienicy nr 8. Schodkami w dół od lat 90. do początku pierwszej dekady kolejnego stulecia wstąpić można było do ciekawie urządzonej przestrzeni z zaokrąglonym łukowatym sklepieniem.

W podłużnej sali z barem w głębi ustawione były drewniane owalne stoliki otoczone siedzeniami przypominające kształtem i wykonaniem beczki. Ściany pomalowane i oklejone pasiastymi tapetami w odcieniach fioletu zdobiły pojedyncze kinkiety z białymi oprawami. W niszach pomiędzy łukami zawieszono plakaty i proporczyki reklamujące różne rodzaje piwa, a także dodające kolorytu obrazki ze szkockimi krajobrazami i scenki rodzajowe z życia szkockich górali w ramkach z szerokim passe partout. Wszak nazwa Higlander, czyli Góral zobowiązuje. Nie brakowało też akcentów vintage, jak choćby przedwojenna maszyna do szycia ja oryginalnym stoliku, a także stołu do gry w bilard.