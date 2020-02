Kupowała i nie płaciła, sprzedawała chociaż nie miała towaru

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali oszustkę internetową. Kobieta oszukiwała handlując. Właściwie to co robiła trudno nawet nazwać handlem. We wrześniu na jednym z portali społecznościowych oferowała do sprzedaży hulajnogę elektryczną, której nie miała. Wzbogaciła się na tym o prawie 800 zł. Podczas dalszych czynności procesowych funkcjonariusze udowodnili 26-latce, że kupowała w internecie sprzęt elektroniczny, za który nie płaciła. Dostawała towar, bo wysyłała podrobione dowody wpłaty. Oszukała tak co najmniej trzy osoby z całej Polski.

Policjanci odzyskali te niby zakupione rzeczy. Kobiecie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.