Kurier z Wałbrzycha będzie miał kłopoty, bo zgłosił napad, którego nie było...

W piątek wałbrzyscy policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali kuriera, który wymyślił i zgłosił fałszywy napad. Teraz będzie musiał odpowiedzieć za to przed sądem, a grozi mu 5 lat więzienia.

- 3 grudnia 2019 roku przedstawiciel firmy kurierskiej zgłosił policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, że jest ofiarą rozboju. 24-latek oświadczył, że na jednej z dzielnic Wałbrzycha wchodząc do bramy z przesyłką, został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy uderzając go zabrali saszetkę z pieniędzmi za doręczone przesyłki - informuje asp.szt. Agnieszka Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej policji. Jak dodaje, sprawą natychmiast zajęli się mundurowi, którzy zaczęli mieć wątpliwości co do wiarygodności zeznań poszkodowanego. W tym przypadku tzw. ”policyjny nos” nie zawiódł. W wyniku operacyjnych czynności kryminalni szybko ustalili, że do takiego zdarzenia nie doszło.