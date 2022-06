Lato w Zamku Książ zapowiada się znakomicie. Zobaczcie co będzie się działo!

W Zamku Książ i w Palmiarni w Wałbrzychu na wakacje przygotowano całą masę atrakcji. Będą imprezy cykliczne, do których wracamy, które znamy od lat. To np. Konkurs Tradycyjnego Powożenia czy Festiwal Tajemnic. Będzie coś dla dorosłych i dla dzieci. Będą też wydarzenia przygotowywane po raz pierwszy. Wszystkie zapowiadają się wspaniale. Już 26 czerwca kolejne „Śniadanie na Trawie”. Zobaczcie (w galerii) co jeszcze i kiedy.