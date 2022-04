Leczenie pacjentów onkologicznych w wałbrzyskim szpitalu będzie kontynuowane!

Przejęcie usług zgodnie z umową

Szpital zadbał o pacjentów i personel

Do końca maja 2022 r. spółka Affidea jest zobowiązana do świadczenia usług radioterapeutycznych objętych umową. Prawidłowe wywiązanie się Affidei z zawartych umów, zarówno na świadczenie usług, jak i na umowę dzierżawy jest niezbędnym warunkiem do uniknięcia przerwy w udzielaniu usług. Jednak w trosce o życie i zdrowie pacjentów, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego podjął kroki, które zabezpieczają nieprzerwane leczenie pacjentów onkologicznych, będące sprawą priorytetową. Jeśli zajdzie taka konieczność, w okresie przejściowym chorzy zostaną tymczasowo skierowani do innych renomowanych ośrodków. Docelowo kompleksowa