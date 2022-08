Licytacje komornicze w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Pod młotek idą mieszkania i domy! Zdjęcia, terminy, ceny WRZESIEŃ 2022

We wrześniu w wałbrzyskim sądzie, jak i przez internet, odbędzie się kilkanaście licytacji komorniczych. Na sprzedaż wystawione zostaną publicznie domy i mieszkania zadłużonych właścicieli, które sąd przeznaczył do licytacji.

Postępowaniom egzekucyjnym prowadzonym przez komorników podlegają mieszkania będące odrębną nieruchomością, domy oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W takiej licytacji, czyli mówiąc najprościej publicznej sprzedaży, w której może wziąć udział każdy, kto chce kupić taką nieruchomość. Procedurę prowadzi komornik. Do licytacji mieszkania dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy jego właściciel ma długi, a wierzyciel pozwie go do sądu zdobędzie tam tzw. tytuł wykonawczy.

Najniższa kwota, za którą sprzedaje się taki lokal na I licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Wygrywa ten, kto da najwyższą cenę.

W galerii zdjęć podajemy adresy i ceny wywoławcze domów i mieszkań, które będą licytowane w Wałbrzychu i okolicy we wrześniu 2022 roku.