Licytacje komornicze w Wałbrzychu i Świdnicy. Domy i mieszkania pod młotek za ułamek wartości listopad 2022

Licytacje komornicze w Wałbrzychu w listopadzie 2022 oraz w Świdnicy i okolicach

Postępowaniom egzekucyjnym prowadzonym przez komorników podlegają domy, grunty, mieszkania i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W takiej publicznej sprzedaży może wziąć udział każdy, kto chce kupić daną nieruchomość. Całą procedurę prowadzi komornik. Do licytacji dochodzi z reguły wtedy, gdy właściciel ma długi, a wierzyciel pozwie go do sądu. Tam trzeba zdobyć tzw. tytuł wykonawczy.

Na licytacji wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę.

W galerii znajdziecie zdjęcia nieruchomości (niektóre także od wewnątrz), a także ceny wywoławcze domów i mieszkań, które będą licytowane w Wałbrzychu i okolicy w listopadzie. Mają różne standardy, od bardzo niskiego, po wysoki.