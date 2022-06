Luksusy, czy slumsy? Jaki jest stan budynków mieszkalnych w Wałbrzychu? [ZDJĘCIA i DANE]

Mniej mieszkań w zasobach gminy

Wielkość zasobu mieszkaniowego w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Wałbrzych w ciągu ostatniego roku nieznacznie się zmniejszyła. Stan z 31 grudnia 2021 to 672 budynki - czytamy w najnowszym Raporcie o stanie Gminy Wałbrzych. Rok wcześniej było to 684 (czyli jest o 12 mniej).

Przez co naliczono też mniej mieszkań - 4492, a rok wcześniej - 4 557, czyli 65 mniej. Zmniejszyła się zatem powierzchnia użytkowa mieszkań z 200724,09 metrów kwadratowych do 198945,23.

