Magia Świąt w Zamku Książ. Zobaczcie zachwycające dekoracje!

Od dzisiaj sale i korytarze Zamku Książ zyskały dodatkowy, magiczny wystrój. Tysiące światełek, kwiaty, bombki, choinki. Wygląda to wspaniale.

– Zaprosiliśmy florystów, którzy brali udział w majowym Festiwalu Kwiatów. Trzy grupy, w sumie ponad 50 osób, pracowały przez 72 godziny – wyjaśnia Anna Żabska, prezes Zamku Książ.

Wspomniane grupy to: Marta Kondzielnik ze Stowarzyszenia Florystów Polskich, Tomasz Max Kuczyński i Zygmunt Sieradzan z Międzynarodowego Instytutu Florystycznego oraz Maciej Krzus z zespołem florystów i słuchacze Zespołu Szkół Medyk z Jawora.

Stworzyli małe arcydzieła inspirowane m.in. Ekspresem Polarnym, Królową Śniegu, czy światem zaczarowanej Narnii. Można to będzie oglądać do końca grudnia. Dzisiaj (2 grudnia) dla wałbrzyszan ze zniżką (zwiedzanie w godz. 16 – 20), bo bilet będzie kosztował 36 zł. Taniej dla mieszkańców Wałbrzycha będzie też w Mikołajki, 6 grudnia - 29 zł bilet normalny, 24 ulgowy.