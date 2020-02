Mamy dość zakazu wjazdu do Szczawna! Domagamy się otwarcia ulic Chopina i Sienkiewicza dla wszystkich

Wtóruje jej pani Marta. - Moja mama przez ten zakaz już dwa razy dostała mandata. Litości! - denerwuje się kobieta. O podobnych problemach mówią też inni mieszkańcy, którzy zebrali się dzisiaj na ulicy Sienkiewicza, by zademonstrować niezadowolenie i zaapelować do burmistrza.

- Proszę mi wierzyć, mamy dość tych utrudnień i nadkładania drogi. Mój mąż miał w Sylwestra amputowaną nogę i często musimy jeździć do przychodni, czy szpitala, a to dla nas duże koszty. Trzeba jechać przez obwodnicę, to przecież kilkanaście kilometrów dalej, a że jeździmy taksówką, bo nie mamy auta, to musimy płacić kilkadziesiąt złotych za kurs - zaznacza pani Teresa, która dzisiaj (6 lutego) przyszła na spotkanie z radnymi.

Jak zaznacza, droga została wyremontowana już dwa miesiące temu za 2,5 mln zł. 50 procent tych środków to pieniądze gminy, a druga część to rządowa dotacja. - Boimy się, że może przepaść nam ta dotacja. Przecież to droga publiczna, a nie prywatna, choć wyremontowana, wciąż zamknięta. Burmistrzu apelujemy do Ciebie o rozsądek i otwarcie drogi - zaznacza Broda i inni radni.

Zaznaczają również, że nieużywana droga może stracić gwarancję. Radni domagają się informacji od burmistrza w tej sprawie. - Nie wiemy kiedy ta droga będzie otwarta, czy w ogóle będzie otwarta dla kogo. Kiedy zwołaliśmy nadzwyczajną sesję rady miejskiej w tej sprawie, burmistrz stwierdził, że niepotrzebnie, bo nie widzi problemu... - mówią szczawieńscy radni.

- Paradoksalnie Ci mieszkańcy, którym najbardziej zależało na remoncie tej ulicy, bo wglądała jak szwajcarski ser, cierpią teraz najbardziej, bo to do nich nie może dojechać hydraulik, znajomi, lekarze rodzina, czy o to chodziło burmistrzowi, który wydał publiczne pieniądze? Czy chodziło o to , by odizolować mieszkańców? Za dwa lata powstanie obwodnica Wałbrzycha, która odciąży Szczawno, to dlaczego teraz Szczawno zamyka się na Wałbrzych - pyta radny Tomasz Krupa.