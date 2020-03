Mamy noworodków w Wałbrzychu mogą je oglądać przez wideokonferencję!

Każda taka sytuacja, w której świeżo upieczona mama, musi zostawić swoje dziecko w szpitalu, jest traumatyczna. Jeśli dołożymy do tego świadomość, że dziecko jest wcześniakiem lub ma inne problemy, czasami zagrażające życiu, sytuacja robi się dramatyczna. Przed epidemią mamy takich dzieci, które zostawały w wałbrzyskim szpitalu, mogły je odwiedzać, mogły je karmić, głaskać. Mogły być blisko i czuwać. W związku z epidemią koronawirusa jest to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa dzieci, ich matek oraz personelu medycznego. W szpitalu postanowiono zrobić wszystko, by choć trochę ulżyć takim mamom.

- Chcieliśmy zadbać o ich zdrowie psychiczne. O to, by poczuły się choć trochę lepiej. Co tu dużo mówić, by mogły zobaczyć swoje nowo narodzone dzieci, z którymi musiały się rozstać tuż po porodzie. To niezwykle trudna sytuacja. Myśleliśmy, jak to zrobić, bo sprawę utrudniały przepisy RODO. Ale udało się tak wszystko zorganizować, by mamy mogły oglądać swoje dzieci - przyznaje dr Roman Puskarz, dyrektor ds. medycznych wałbrzyskiego szpitala.