Manifestacja Wałbrzych - Ukraina przed ratuszem na Placu Magistrackim ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Spotkanie rozpoczęło się od odtworzenia hymnów państwowych Polski i Wolnej Ukrainy. Przyszły tłumy wałbrzyszan oraz obywateli Ukrainy. Są flagi Polski i Ukrainy, oraz wstążeczki z symbolami obu państw.

Jako pierwszy głos zabrał Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Pierwsze 20 osób z Ukrainy jest kwaterowanych właśnie w Wałbrzychu! W drodze są kolejne autokary z uchodźcami.

- Ukraińcy, nasi bracia, wszyscy którzy zgromadzili się tutaj, gdzie zabieramy głos w ważnych sprawach. Jesteśmy w mieście gdzie po 1945 roku wielka migracja z Ukrainy doprowadziła do tego, ze korzenie nasze, że nasze DNA wałbrzyskie jest w dużym stopniu z Borysławia, Truskawaca, Lwowa, Drohobycza, Stanisławowa, Tarnoploa.

Wałbrzych jest z Ukrainą zawsze, jest z ludźmi z Ukrainy, jesteśmy po to, by wyrazić wsparcie. Po to, by krzywda bratnim ludziom się nie działa.