Marek Dyduch - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Marek Dyduch?

wiek: 64

wykształcenie: wyższe

Marek Dyduch, polski polityk, urodzony w Świdnicy w 1957 r. Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. dołączył do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W latach 1986-1991 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu wojewódzkiego ZSMP w Wałbrzychu. Należał również do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pełnił w niej później funkcję członka komitetu wojewódzkiego. Od 1990 r. należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W 1999 r. wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Sprawował mandat poselski w latach 1993-2005 na Sejm II, III i IV kadencji z ramienia SLD. W latach 1998-2000 był radnym sejmiku dolnośląskiego oraz był szefem klubu radnych SLD. W latach 2001-2002 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Leszka Millera. W 2002 r. został wybrany na sekretarza generalnego SLD. Pełnił tę funkcję również w 2003 r. i 2004 r. W 2005 r. złożył dymisję z tej funkcji. W 2006 r. był radnym sejmiku dolnośląskiego z ramienia koalicji Lewica i Demokraci. W 2007 r. odszedł z SLD.

W 2008 r. współtworzył w sejmiku klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2010 r. wrócił do SLD. Ponownie został radnym województwa. Był przewodniczącym radnych SLD-PSL. W 2019 r. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał go na doradcę społecznego do spraw rozwoju aglomeracji wrocławskiej. W tym samym roku ponownie otrzymał mandat poselski.