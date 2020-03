Memy o Wałbrzychu. Z tego śmieją się w internecie [ZDJĘCIA]

Ulica Chopina znowu przejezdna. Pojedziecie z ronda do Szczawna-Zdroju krótszą drogą!

Po wielu miesiącach apeli mieszkańców o otwarcie ulicy Chopina dla samochodów jadących z Wałbrzycha do Szczawna - Zdroju i z uzdrowiska do Wałbrzycha, dziś w końcu to się udało.