Mer Borysławia Igor Jaworski dziękuje prezydentowi Wałbrzycha i mieszkańcom za pomoc humanitarną! Lada dzień pojedzie tam trzeci transport

Igor Jaworski (Ігор Яворський) dziękuje wałbrzyszanom, którzy przekazali dary dla Ukraińców z partnerskiego miasta Borysławia.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Wałbrzych, osobiście panu prezydentowi i wszystkim zaangażowanym. Większa część towarów, która do nas dotarła, od razu była odprawiona do jednostek wojskowych w pobliżu linii frontu i tamtejszych mieszkańców. Część pomocy posłuży na poprawę sytuacji uchodźców, którzy pozostają w naszym mieście. Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom. Dla nas ta pomoc jest bardzo ważna, ona zbliża nas do zwycięstwa. Dziękujemy bardzo - mówi wzruszony mer Borysławia w filmiku, który przesłał do Urzędu Miasta.