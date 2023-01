Mgła i bardzo ślisko w Wałbrzychu i okolicy! Ludzie łamią ręce i nogi. Pada marznąca mżawka. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia!

Po wyjątkowo ciężkim weekendzie na drogach w Wałbrzychu i całego regionu, poniedziałkowy poranek przywitał kierowców kolejnymi utrudnieniami. Wieczorne opady śniegu w niedzielę i śniegu z deszczem sprawiły, że na niemal wszystkich bocznych ulicach zalegają hałdy śniegu i błota pośniegowego.

- Mieliśmy naprawdę trudny weekend. Karetki miały problem z dojazdem do pacjentów, wszędzie zalegały hałdy śniegu. Uratowały nas karetki z napędem na cztery koła, gdyby nie one, naprawdę byłby kryzys - przyznaje Ryszard Kułak, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. I dodaje, że wałbrzyscy ratownicy mieli wyjątkowo dużo wyjazdów do chorych. W piątek było ich 51, w sobotę aż 65, a w niedzielę 57. - Tylko w sobotę blisko 20 zgłoszeń dotyczyło pacjentów z urazami głowy, połamanymi rękami i nogami po upadkach na śliskich chodnikach i drogach - zaznacza dyrektor Kułak.