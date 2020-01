Miasto bierze się za remont zabytkowej willi przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu! Będzie tu USC [ZDJĘCIA]

- Zakładamy, że w kwietniu zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji, a we wrześniu zacznie się remont wilii. Prace mają potrwać rok - mówi Edward Szewczak, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha. Wstępnie oszacowano, że remont pochłonie około 7 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2018 roku miasto podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na wsparcie rewitalizacji przestrzeni miejskich. Zakłada ona, że Bank przekaże Wałbrzychowi 120 mln zł na remonty zrujnowanych kamienic, dróg, budowę nowych obiektów i prace konserwatorskie zabytków, a drugie tyle dołoży miasto.

Remont Wilii nr 2 przy ulicy Zamkowej jest jednym z kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych, które są realizowane w ramach współpracy z EBI.

To obiekt wyjątkowy, ale popadający w ruinę od końca lat 90. Wtedy to z budynku wyprowadziło się Kuratorium Oświaty. Zbudowano ją w 1907 r. na terenie kompleksu pałacowo - parkowego przy ul. Zamkowej. Była własnością Hochbergów. W 1979 r. wpisano do rejestru zabytków.