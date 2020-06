Miasto kupiło hoteliki dla owadów w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Jak informuje Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Infrastruktury i Nieruchomości w ramach akcji ekologicznych i edukacyjnych kupiło 50 hoteli dla owadów.Mają być one ciekawym i naturalnym elementem dekoracyjnym. Mają być ustawione na terenach zielonych instytucji miejskich.

- „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt” powiedział Albert Einstein. Tezę tę należy rozwinąć nie tylko o pszczoły, ale inne owady zapylające kwiaty - tłumaczy inicjatywę Edward Szewczak z UM w Wałbrzychu.

I dodaje: - Postęp cywilizacyjny powoduje, że owady mają coraz mniej miejsc, na zbudowanie dla siebie bezpiecznych schronień, a my zapewniamy im wygodne hoteliki, które będą pełnić także funkcję edukacyjną: poszerzać wiedzę na temat znaczenia owadów w życiu człowieka, przyczyniać się do ich przetrwania i walczyć z degradacją środowiska. Każdy hotelik składa się z kilku apartamentów. Każdy urządzony innymi meblami, aby zwabić różne gatunki gości. „Mebelki” powstają tylko z naturalnych materiałów. To odpowiednio nawiercone gałęzie, puste w środku łodygi, pędy bambusa, rurki trzcinowe, słoma.