Miejski żłobek w Jedlinie-Zdroju jest już otwarty

W Jedlinie-Zdroju 14 lutego otwarto nowy żłobek. Takiej placówki nie było tu od kilkudziesięciu lat, a potrzeby są ogromne. Miejski żłobek w uzdrowisku od razu przyjął komplet - 24 dzieci mających do trzech lat, kilkoro maluchów natomiast jeszcze na liście rezerwowej.

Jedliński żłobek powstał w specjalnie do tego celu zaadaptowanych, wydzielonych i zmodernizowanych pomieszczeniach znajdujących się w budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Słowackiego 5.

Inwestycję udało się zrealizować dzięki zakwalifikowaniu się gminy Jedlina-Zdrój do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej „Maluch+" 2019. Jedlina do tego programu zakwalifikowała się jako jedna z 22 gmin. Nie wystarczyło jednak wyremontować pomieszczenia w dawnej szkole. Trzeba było jeszcze żłobek wyposażyć. Rozwiązaniem okazała się współpraca z Fundacją Edukacji i Europejskiej i gminą Strzegom. Dzięki wspólnemu projektowi pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej na wyposażenie żłobków w obydwu miastach. Kosztowało to w sumie 2,9 miliona złotych, a dofinansowanie unijne to 2,485 miliona złotych.

Na żłobek miejski w Jedlinie-Zdroju wydano 1 146 000 złotych, z czego gmina pozyskała 528 000 złotych. Do żłobka trafiły dzieci osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osób na urlopach wychowawczych, osób pracujących, wychowujących dzieci do 3 roku życia, chcących utrzymać pracę. Co niezwykle ważne rodzice spełniający warunki przez dwa lata nie bedą płacili za żłobek, do tego w żłobku powstały też miejsca pracy. Warto zaznaczyć, że jedliński "Maluch" jest bardzo dobrze wyposażony we wszelki sprzęt niezbędny do świadczenia opieki żłobkowej na najwyższym poziomie. Przy "Maluchu" powstał też nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.