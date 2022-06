Mieroszowianie wśród Aniołów Hospicjum, także tego we Lwowie!

Wolontariusze i instytucje z Mieroszowa są wśród wyróżnionych Aniołami Hospicjum. To wyróżnienie przyznawane tradycyjnie przez wałbrzyskie Hospicjum im. Jana Pawła II (prowadzone przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej). W tym roku Anioły trafiły do uczestników Żonkilowej Kwesty, podczas której zbierano środki nie tylko dla Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, ale także dla Hospicjum we Lwowie. Pomoc trafiła już na Ukrainę, a ponad 470 wolontariuszy otrzymało żółte anielskie skrzydła, podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości w Filharmonii Sudeckiej.