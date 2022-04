Mieszkanie w stylu modern looft w najładniejszym budynku Wałbrzycha na sprzedaż! Zobaczcie, jakie cudo i bardzo niska cena

Co jakiś czas podrzucamy ciekawostki z rynku nieruchomości w Wałbrzychu. Dziś zdecydowaliśmy się zaprezentować to mieszkanie z Wałbrzycha. Z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że znajduje w najładniejszym budynku Wałbrzycha (oficjalny tytuł z 2021 roku). A także z uwagi na ciekawą aranżację. Na portalach nieruchomościowych mieszkania loofty to w Wałbrzychu rzadkość. Warto dodać, że to konkretne sprzedaje prywatny właściciel, a nie biuro nieruchomości.

Jak zapewnia ogłoszeniodawca, takie mieszkanie nadaje się nie tylko dla prywatnej oosby, ale także pod inwestycję. Bo istnieje możliwość zrobienia w nim trzech osobnych mieszkań.

W pobliżu Biedronka, Żabka, szkoła podstawowa i liceum. Obok przystanek autobusowy skomunikowany z całym miastem i postój taksówek.

300m w linii prostej do Rynku.

Tuż obok Park Sobieskiego z popularną na wycieczki Harcówką i widokiem na całe miasto. Mieszkanie ciche, ciepłe i jasne.

W budynku na klatce schodowej i na zewnątrz (całe podwórko) jest monitoring. Na podwórku znajdują się dwa artystyczne murale, które podnoszą estetykę zabudowy wewnętrznej.