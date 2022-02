Mieszkanie z prywatnym schronem w Wałbrzychu. Wciąż na sprzedaż, cena okazyjna, zobaczcie!

To kolejna ciekawostka z rynku nieruchomości w Wałbrzychu, które co jakiś czas pokazujemy na stronie walbrzych.naszemiasto.pl Na sprzedaż wystawiono mieszkanie z prywatnym bunkrem! Schron znajduje się w jednej z dwóch piwnic przynależnych do tego mieszkania. Jest tam prywatny schron ze śluzą gazową i urządzeniem pompującym powietrze, w którym w przypadku zagrożenia mogłyby się schronić wszystkie mieszkające w budynku rodziny.

Bunkier zabezpieczają dwie pary drzwi włazowych, widnieje jeszcze na nich tabliczka Carl Trippel Breslau X. Montowano je na drzwiach schronów przeciwlotniczych wyprodukowanych w fabryce Carla Trippel, wiele z nich znaleźć można do dziś we Wrocławiu.

W wałbrzyskim bunkrze za podwójnymi drzwiami znajdują się dwa pomieszczenia. W mniejszym jest śluza, w drugim liczącym 24 mkw, jest zamykany od środka, ciężkimi metalowymi drzwiami schron.