Mikołaj Matusewicz z Wałbrzycha jest mistrzem w triathlonie, a zaczęło się od problemów z koordynacją ruchową

Mikołaj Matusewicz z Wałbrzycha został mistrzem Polski amatorów w triathlonie, chociaż kiedy był dzieckiem to stwierdzono u niego problemy z koordynacją ruchową. Bez egzaminu dostał się też na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo ten absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu był w ubiegłym roku laureatem ogólnopolskiej olimpiady historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. We wrześniu tego roku wraz z drużyną II LO zdobył także III miejsce w Polsce w Turnieju Debat Historycznych IPN.

Żeby odnosić takie sukcesy trzeba jednak: mieć pasję, zdolności, być pracowitym, ambitnym, odpowiedzialnym i dobrze jest...mieć kogoś takiego jak dziadek Mikołaja.

– Dziadek jest nieoceniony. Motywował mnie też zawsze Michał, mój brat bliźniak – śmieje się młody wałbrzyszanin.

Wspomina, że trenowali razem z bratem nie tylko triathlon, ale też piłkę nożną pod okiem Włodzimierza Ciołka, grali w siatkówkę. Kiedy miał 5 lat i lekarz stwierdził, że powinien zacząć pływać, to dziadek zapisał go do szkółki pływackiej w klubie „Rekin” Świebodzice. Oczywiście pływał też Michał. I robił to tak dobrze, że zdobywał medale mistrzostw Dolnego Śląska I czołowe miejsca w Polsce . – Mój brat ma smykałkę do sportu. Jest zdolny, studiuje teraz na AGH, ale w sporcie zawsze był jednym z najlepszych. Ja pogodziłem się z tym, że nie będęmiał takich sukcesów sportowych jak on. Po prostu trenowałem i z czasem rozwinąłem sprawnosć fizyczną – mówi Mikołaj Matusewicz. Nie zazdrościł jednak bratu, cieszył się jego sukcesami. Traktuje sport, ćwiczenia fizyczne, jako coś potrzebnego w życiu. Przyzwyczaił się i musi codziennie potrenować. Biega, jeździ na rowerze , pływa, nawet teraz w Krakowie około 1,5 godziny dziennie.