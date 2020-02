Miłość świętuje w Wałbrzychu. A to piękni, cudowni zakochani z Wałbrzycha! [ZDJĘCIA]

Kochamy Was, nasi kochani Czytelnicy, bo bez Was nasza praca nie miałaby sensu! Bardzo Wam dziękujemy za udział w konkursie walentynkowym na naszej stronie na Facebooku: Panorama Wałbrzyska - Wałbrzych Nasze Miasto i za to, że tak chętnie komentujecie tu nasze posty, rozmawiacie z nami, śmiejecie się! Tych, którzy jeszcze nie polubili naszej strony, zachęcamy by to zrobili. Poza bieżącymi informacjami, znajdziecie ciekawostki i konkursy. Tym razem rozdaliśmy 44 nagrody - podwójne bilety na ATB, podwójne wejściówki do Aqua-Zdroju, podwójne wejściówki do Term Cieplickich, zestawy książek i 30 kursów z nową korporacją oraz wejściówki na Abba Show we Wrocławiu. Wystarczyło wysłać zdjęcie z drugą połową! Zobaczcie naszą galerię zakochanych. Zdjęcia zakochanych,które tu publikujemy, znajdziecie też w Panoramie Wałbrzyskiej w poniedziałek 17 lutego!

