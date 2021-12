Mistrzowie drugiego planu z Wałbrzycha na zdjęciach z naszej bazy! Zobaczcie i spróbujcie się nie uśmiechnąć

Mistrzowie drugiego planu to osoby lub zwierzęta, a czasem także przedmioty, które znalazły się w tle kadrów zdjęć. Zazwyczaj przypadkiem. To ludzie, którzy odwracają uwagę od pierwszego planu, często nie mając w ogóle takiego zamiaru. Przypadkowi bohaterowie, którzy miną bądź gestem przyciągają uwagę oglądającego zdjęcie. To także rzeczy, które przypadkiem zostały uwiecznione na fotografii. Zobaczcie mistrzów drugiego planu z Wałbrzycha i okolicy. Zdjęcia zostały zrobione na przestrzeni wielu lat w Wałbrzychu i okolicy. Macie podobne? Wyślijcie na [email protected] przygotujemy fajną galerię z Wałbrzycha.