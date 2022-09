Mistrzynie parkowania z Wałbrzycha zaparkowały tak, że strażacy mieli problem z wjazdem do garażu [ZDJĘCIA]

Wałbrzyscy strażacy kontra parkujące panie

Wałbrzyscy strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 z ul. Przemysłowej - drugiej do do wielkości na Dolnym Śląsku - każdego dnia chcą zdążyć z pomocą wszystkim potrzebującym ich wsparcia. Aby szybko dojechać do pożarów i innych zagrożeń muszą sprawnie wyjeżdżać swoimi ciężkimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi z garażu, a mieszkańcy Wałbrzycha niestety im tego nie ułatwiają. Regularnie strażacy mają problem z wjazdami i wyjazdami z garaży, które są zastawiane przez parkujące przy nich samochody. Tak było m.in. w poniedziałkowe (5 września 2022) przedpołudnie, gdy dwie kierujące pozostawiły swoje pojazdy przy zakładzie kamieniarskim przy ul. Przemysłowej.

Powracający z akcji strażacki podnośnik długo manewrował nim wjechał do garażu próbując ominąć pozostawione tam "osobówki".