Młode talenty z Wałbrzycha dadzą koncert w prestiżowym miejscu w Dusznikach-Zdroju!

Już w najbliższą sobotę, 21 maja młodzi artyści z Wałbrzyskiej Szkoły Talentów dadzą koncert w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju. To dla uczestników sekcji muzycznej, tegorocznej edycji WST wyjątkowe wydarzenie. Teatr Zdrojowy w Dusznikach-Zdroju jest bowiem szczególnym miejscem. Dawniej nazywany Dworkiem im. Fryderyka Chopina skupiał życie kulturalne uzdrowiska, tam grał kiedyś sam Fryderyk Chopin, tam odbywały się koncerty Międzynarodowego

Festiwalu Chopinowskiego. W sobotę, od godz. 15 wystąpi blisko dwudziestu młodych artystów, będą grać na fortepianie lub skrzypcach. Oczywiście dopingować ich będą bliscy, ale organizatorzy tego

wydarzenia zapraszają także mieszkańców i kuracjuszy przebywających w tym czasie w Dusznikach-Zdroju. Koncert potrwa około godziny, a udział w nim jest bezpłatny.

– Kreatywność, pasja i dobra zabawa, tymi hasłami kierujemy się w Wałbrzyskiej Szkole Talentów. Obok zajęć z tańca czy pracowni kreatywności to właśnie zajęcia nauki gry na instrumentach cieszą się

największą popularnością – mówią w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, który prowadzi wspomnianą Szkołę Talentów. Jest to cykl zajęć prowadzonych w trakcie roku szkolnego.

Program i propozycje WST można znaleźć na wok.walbrzych.pl.