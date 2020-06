Możemy iść do kina! „Apollo" w Wałbrzychu od soboty znowu otwarte [REPERTUAR NA WEEKEND]

Dzisiaj pierwszy seans Kina Open Air - na początek film „Green Book”

Już dzisiaj, w piątek 29 maja w Wałbrzychu można wybrać się do kina. Na razie to tylko kino plenerowe i samochodowe, ale zawsze... Organizują je Stara Kopalnia i Wałbrzyski Ośrodek Kultury. W planie są seanse co tydzień, aż do końca września.