Można już wyprowadzać na spacery psy ze schroniska [ZDJĘCIA PSIAKÓW]

W ostatnich dniach znoszone są kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Częściowe odmrożenie nastąpiło też w schronisku dla zwierząt w Wałbrzychu. Od kilku dni (od 23 maja) ponownie można wyprowadzać na spacery psiaki ze schroniska. Na razie obowiązują jeszcze pewne ograniczenia.

1. Spacery będą się odbywały tylko w soboty i niedziele, w godzinach od 10.00 do 13.00, powrót ze zwierzętami najpóźniej do godziny 13.30.

2. W przypadku opadów deszczu spacery są odwoływane.

3. Psy będą wydawane w odstępach 15 minutowych, począwszy od godz. 10.00.

4. Chęć wzięcia psa na spacer w sobotę i/lub niedzielę należy zgłosić telefonicznie do Schroniska każdorazowo do piątku, do godz. 16.00. Osoby zainteresowane spacerami będą umawiane na konkretne godziny wydania psa na spacer – nie ma możliwości wydania zwierzęcia o innej godzinie, niż wcześniej ustalona oraz osobie, która nie zgłaszała wcześniej chęci wzięcia psa na spacer.

5. Osoby zainteresowane spacerami będą zapisywane na listę wg kolejności zgłoszeń.

6. Psy będą przyprowadzane na smyczy do furtki wejściowej przez pracownika Schroniska i tam przekazywane osobie biorącej zwierzę na spacer, zabrania się wchodzenia na teren Schroniska poza wyznaczoną strefę i gromadzenia się osób przed wejściem do Schroniska.

7. Osoby biorące psy na spacer muszą posiadać własną maseczkę/osłonę twarzy oraz własne rękawiczki jednorazowe, po wejściu do strefy wydawania psów należy zdezynfekować ręce płynem, który zapewni Schronisko.

8. Przy powrotach ze spacerów zabrania się gromadzenia osób przy wejściu do Schroniska i wchodzenia na teren jednostki poza wyznaczoną strefę wydawania psów.

Jednocześnie Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu informuje, że adopcje zwierząt odbywają się nadal w ściśle określonej formie, po wcześniejszych kontaktach telefonicznych i mailowych z pracownikami Schroniska. Wejście na teren Schroniska celem zapoznania się z danym psem lub kotem przed adopcją jest możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach ze Schroniskiem.

Wszystkich przychodzących na spacer do Schroniska obowiązują zasady zachowania higieny i bezpiecznej odległości społecznej.