Można już zwiedzać tajemnicze podziemia kompleksu Riese [ZDJĘCIA]

Można już zwiedzać trasy podziemne kompleksu Riese. Oczywiście dotyczy to części kompleksu zagospodarowanych na cele turystyczne. Zatem oprócz podziemi zamku Książ dostępne są już także: Osówka, Sztolnie Walimskie i Włodarz.

Najwcześniej, bo 4 maja odmrożono Książ. W związku z koronawirusem obowiązuje tam oczywiście nowy, specjalny regulamin zwiedzania.

Historia kompleksu Riese

Sztolnie w Wałbrzychu i okolicach zaczeły powstawać w 1943 roku. Przebieg wydarzeń podczas II wojny światowej stawał się wtedy coraz bardziej niekorzystny dla hitlerowskich Niemiec, nasilały się alianckie naloty bombowe. Podjęto zatem decyzję o zlokalizowaniu strategicznej produkcji zbrojeniowej na możliwie najbardziej bezpiecznym terenie, gdzieś gdzie samoloty przeciwników zapuszczały się sporadycznie – wybór padł na Dolny Śląsk, na Sudety.

W Górach Sowich (które są pasmem Sudetów) w pobliżu Wałbrzycha, zaczęto wówczas drążyć ogromne tunele, sztolnie i komory. Powstawały też takie pod znajdującym się w sąsiedztwie zamkiem Książ. Prace ruszyły również w samej, dawnej siedzibie rodu Hochbergów. Miała tam bowiem powstać jedna z kwater Hitlera.

Projekt realizowany w naszych górach, opatrzony kryptonimem „Riese” (Olbrzym), stał się największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez III Rzeszę w latach 1943 – 1945. O jego rozmiarach mogą świadczyć między innymi statystyki. W 1944 roku do prac przy „Riese” zużyto na przykład aż 257 tysięcy metrów sześciennych zbrojonego stalą betonu. To więcej niż przeznaczono wówczas na budowę schronów przeciwlotniczych dla ludności cywilnej w całej III Rzeszy. Niestety, przy budowie Olbrzyma życie też straciły tysiące zmuszanych do katorżniczej pracy – więźniów filii obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen, jeńców wojennych i robotników przymusowych (miało ich tam pracować w sumie około 30 tysięcy). Niedożywieni, nieludzko traktowani, umierali z przemęczenia, dziesiątkowały ich choroby.