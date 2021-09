Można wziąć udział w kolejnej edycji konkursu Funduszu Toyoty i zmieniać świat!

Konkurs grantowy „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” jest coraz bliżej decydującej fazy. We wtorek 14 września w Zespole Szkół nr 5 przy ul Ogrodowej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie dla zainteresowanych wzięciem w nim udziału.

Miejsce nie było przypadkowe. W 2011 roku fabryka Toyoty z Wałbrzycha podjęła nową inicjatywę, mającą na celu zwiększenie zaangażowania TMMP w rozwiązywanie problemów i podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności w formie Funduszu Toyoty. Wsparcie funduszu zachęca różne organizacje do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do trwałej zmiany naszego najbliższego otoczenia. Toyota działa wspólnie z Fundacją Edukacji Europejskiej i od pewnego czasu wspomnianą szkołą (wcześniej była to wałbrzyska PWSZ).

Przez te lata mieszkańcy wspólnie m.in. z wolontariuszami z Toyoty zrealizowali wiele wspaniałych inicjatyw. Teraz jest czas na kolejne.

– Warto wszystko dobrze przemyśleć. Jest na to czas. Wnioski można zgłaszać od 20 września, aż do grudnia- mówi Grzegorz Górski Manager General Affairs z Toyoty.

Dodaje, że w ubiegłym roku powstała strona internetowa konkursu. Tam będą do pobrania wnioski on line.

Konkurs swoim zasięgiem objął już Aglomerację Wałbrzyską, a od pewnego czasu realizowany jest także w Oławie, gdzie TMMP ma także fabrykę.

W szkole przy Ogrodowej między innymi zaprezentowano zwycięskie projekty z poprzednich edycji.