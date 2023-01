Musical "Daisy" wraca na scenę Teatru Dramatycznego w Roku Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu

Musical o Daisy to spektakl o wielkiej osobie oraz o wielkiej historii, na której tle toczyło się jej niebanalne życie. Jest też o cierpieniu i nadziei, ale przede wszystkim o świecie, do którego już nie ma powrotu. Arystokracja, bale i podróże salonką są przebrzmiałym echem dawnego świata – patrzymy na nie z zazdrością, często też z ludową wyższością. Ale to w tamtym świecie pielęgnowano humanistyczne wartości – litość, wdzięczność, współczucie, których dziś brakuje. Księżna Daisy ponad wszystkimi perypetiami reprezentuje właśnie dobro – to była jej supermoc i takiej bohaterki dzisiaj nam potrzeba.